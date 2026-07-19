Türkiye'ye sürü halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Balkanlar'dan yola çıkarak Türkiye'ye gelen uzun çekirge kafilesi Hava Forum tarafından paylaşılan bilgiler ve vatandaşlardan gelen ihbarlara göre, birçok mahallede, parkta, bahçede ve evlerin çevresinde sıkça görülmeye başlandı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, evlerinin balkonlarında, araçlarının üzerinde ve sokaklarda görüntüledikleri çekirgelerin fotoğraf ve videolarını paylaştı.

TRAKYA VE İSTANBUL'UN BATISINDA YOĞUNLUK ARTTI

Göç hareketinden en fazla etkilenen bölgeler arasında Trakya ile İstanbul'un batı kesimleri yer alıyor. Uzmanların aktardığı bilgilere göre Uzunköprü, Keşan, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Silivri, Hadımköy ve Arnavutköy hattında çekirge yoğunluğunun belirgin şekilde arttığı gözlemlendi.

KOCAELİ ÇEVRESİNDEN DE DEV ÇEKİRGE İHBARLARI GELİYOR

İstanbul ve Trakya'nın ardından Kocaeli çevresinden de dev uzun çekirgelerin görüldüğüne ilişkin çok sayıda ihbar gelmeye başladı. Vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde, balkonlarında ve açık alanlarda karşılaştıkları çekirgeleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Bölgeden gelen paylaşımlar, çekirge hareketliliğinin Marmara'nın doğu kesimlerine doğru da yayıldığını ortaya koyarken, uzmanlar bu durumun mevsimsel göç hareketleriyle ilişkili olabileceğini belirtti. Yetkililer ise vatandaşlara paniğe kapılmamaları, ancak olağan dışı yoğunlukların görülmesi halinde ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları çağrısında bulundular.