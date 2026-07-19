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Bu çiçeği koparan yandı! Görürseniz yanından bile geçmeyin

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yüzlerce bitki türleri bulunuyor. Bu bölgede bulunan kum zambağını koparanlara 699 bin liraya kadar ceza veriliyor. İşte detaylar...

Bu çiçeği koparan yandı! Görürseniz yanından bile geçmeyin

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türü barındırıyor.

KORUMA ALTINDA TUTULUYOR

Bunlar arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.

Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor.

Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Görürseniz yanından bile geçmeyin 1

KUM ZAMBAKLARINI KOPARANA İDARİ PARA CEZASI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nın sadece kanatlı hayvanlara değil birçok canlıya ev sahipliği yaptığını, aynı zamanda pek çok bitki türünü barındırdığını söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin kum zambaklarını da görebildiğini belirten Yılmaz, endemik türler arasındaki kum zambaklarının koparılması durumunda 387 bin ile 699 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ziyaretçilerin alanı farklı ulaşım araçlarıyla gezebildiğini dile getiren Yılmaz, "Ziyaretçilerimiz kum zambaklarını, üstü açık tur otobüsleri, akülü arabalar, bisikletlerle ve yaya olmak üzere alanda görebilir" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun UNESCO bitki idari para cezası
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