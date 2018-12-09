90+9'da attığı gol sonrası tribüne koşan Riccardo Saponara'nın taraftarlar şortunu indirdi

İlk yarıyı 21. dakikada Fabio Quagliarella’nın golüyle 1-0 üstün tamamlayan Sampdoria, 79. dakikada Francesco Acerbi’nin golüne engel olamayınca skora 1-1’lik denge geldi.

Maçın sonuna 9 dakikalık uzatma eklenirken 90+2’de Bartosz Bereszynski’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sampdoria, 90+6’da Ciro Immobile’ın Lazio’yu 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golüyle adeta yıkım yaşadı.

Ancak maçın 90+9. dakikasında sahneye çıkan Riccardo Saponara attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Golden sonra deplasmanda tribünündeki taraftarlarına koşan Saponara’nın çılgın sevincine taraftarlar da eşlik edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Saponara’nın şortunu indiren taraftarlar yıldız futbocunun poposuna dokunarak sevinç yaşadı.

(Sözcü)

