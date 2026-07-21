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90 bin dolara satıldığı iddia edilen böcek Hakkari'de görüldü

Bir dönem 90 bin dolara satıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen ancak bu bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtilen gergedan böceği Hakkari'de görüntülendi.

90 bin dolara satıldığı iddia edilen böcek Hakkari'de görüldü

Koruma altında bulunan gergedan böceği, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının balkonunda görüldü.

GÖZDEN KAYBOLDU

İtfaiye personeli, böceğe herhangi bir müdahalede bulunmadan doğal ortamına dönmesini bekledi. Kısa süre sonra gergedan böceği kendi kendine balkondan ayrılarak gözden kayboldu.

KENDİ AĞIRLIĞININ 850 KATINI KALDIRABİLİYOR

Uzmanlar, kendi ağırlığının yaklaşık 850 katını kaldırabilecek güce sahip olan gergedan böceğinin Türkiye'nin birçok ilinde doğal olarak görüldüğünü belirtiyor.

Geçmiş yıllarda böceğin 90 bin dolara satıldığı yönündeki iddialar büyük ilgi görmüş olsa da yetkililer bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Gergedan böceğinin ticaretinin yasak olduğu, doğadan toplanmasının ise biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği ifade ediliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gergedan böceği böcek
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