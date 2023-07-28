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90'lara damga vuran Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuk bakın kim çıktı! Son hali ağızları açık bıraktı

28.07.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımı şarkısı, klibiyle de büyük yankı uyandırmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü küçük çocuk ise ünlü oyuncu çıktı. Şimdilerde 31 yaşında olan Batuhan Aydar'ın son hali ağızları açık bıraktı.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarında yer etti. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk hiç unutulmadı.

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanıdı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü ve sevdiğimiz dizilerde rol almaya başladı.

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Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, şimdilerde yakışıklışığıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 31 yaşında.

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Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Adana'lıdır. 2012 yılında “Sadri Alışık Kültür Merkezi” kamera Önü Oyunculuk Eğitimi kursuna giden Batuhan Aydar, daha sonraki yıllarda Süeda Çil, Umut Kırcalı, Hakan Karsak, Durul Bazan gibi usta isimlerden oyunculuk eğitimi almıştır.

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Kameralarla ilk tanışması henüz 6 aylıkken ACE reklamıyla olmuştur. Daha sonra oyunculuğa ara vermeden devam eden Aydar, 1993-1994 yılları arasında başrollerini Tekin Akmansoy ve Nevra Serezli’nin paylaştığı “Kaynanalar” dizisinde oynamıştır.

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1995 yılında, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı, Demet Sağıroğlu’nun unutulmaz “Arnavut Kaldırımı” klibinde oynamıştır. Yine 1996 yılında Demet Sağıroğlu’na “Aşk Perisi” adlı klipte eşlik etmiştir.

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Küçük bir çocukken, hayranı olduğu Barış Manço'nun sunduğu "Adam Olacak Çocuk" adlı programına 1993 ve 1996 yılında iki kez katılmıştır.

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1997 yılında "İlişkiler" adlı dizide, 1999 yılında Ayşecik adlı dizide, yine 1999 yılında başrollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide rol almıştır.

Karizması ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Batuhan Aydar son olarak Kuruluş Osman ve Yasak Elma dizilerinde rol almış.

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