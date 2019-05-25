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90'ları özleyenler buraya! İşte unutulmayan müzik grupları

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 25.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

90’lar pop müzik patlaması hafızalarımızda birçok karakter ve melodi bırakarak usulca tarihteki yerini aldı.

Her gün yeni bir ismin şöhrete ulaşabildiği bu dönemde grup sayısı çok da fazla değildi. Bir iki şarkı sonrasında her elemanın kendi macerasına baktığı bu gruplardan aklımızda kalanları derledik...

90’ların unutulmayan 6 pop müzik grubu

90’lar pop müzik patlaması hafızalarımızda birçok karakter ve melodi bırakarak usulca tarihteki yerini aldı. Her gün yeni bir ismin şöhrete ulaşabildiği bu dönemde grup sayısı çok da fazla değildi. Bir iki şarkı sonrasında her elemanın kendi macerasına ba

1- İzel – Çelik – Ercan

1- İzel – Çelik – Ercan
90'lar ve müzik grubu denince ilk akla gelen 3’lü İzel – Çelik _ Ercan’dı. Ayrı olarak da büyük başarı yakalayan sanatçıları ilk olarak Dönmelisin albümüyle duyduk. Kısa süre sonra dağılan grubun Altın Kelebek ve Altın Güvercin müzik yarışmalarında ödülleri de bulunuyor.

2- Grup Vitamin

2- Grup Vitamin
Tanınmış şarkılara yazdıkları mizahi sözlerle dikkat çeken grup, 1990 ve 1999 yılları arasında çıkardıkları albümlerle bir dönem oldukça popülerdi. Talihsiz bir şeklide aramızdan grubun kurucu üyelerinden Gökhan Semiz’in ardından grup dağıldı. ‘İsmail’ ve ‘Eller Var da Bize Yok Mu’ gibi şarkılarını hatırlamakta zorluk çekmeyeceğinizi biliyoruz.

3- Birkaç İyi Adam

3- Birkaç İyi Adam
Dünyadaki boyband furyasının ülkemizdeki ilk örneklerinden olan grubun ömrü çok zun olmadı. ‘Single’ kavramını ilk kullanan grup olan Bir Kaç İyi Adam’dan geriye 90ları en iyi anlatan fotoğraflar, Faruk K. ve dans hocası Ertunç Bentürk kaldı.

4- Cartel

4- Cartel
Cehennemden çıkan çılgın Türklerin, Almanya’da kurduğu rap grubu Cartel, 90larda şöhretin zirvesini yaşadı. Karakan, Cinai Şebeke ve Erci-E’den oluşan gruba, halen partilerin en çok zıplatan şarkısı olan ‘Cartel’i bizlere hediye ettiği için özel bir teşekkür ediyoruz.

5- Çıtır Kızlar

5- Çıtır Kızlar
‘İyi cennete, kötü kızlar her yere, Çıtır Kızlar nereye giderler’ diyerek bizleri zor bir soruyla baş başa bırakıp, hızlı bir şekilde müzik piyasasına veda eden grup, Bir Kaç İyi Adam gibi Yonca Evcimik’in girişimleriyle kuruldu. 70'lerin Cici Kızlar grubu gibi büyük başarı yakalayamasalar da 90'lara ayrı bir renk kattılar.

6- Oya – Bora

6- Oya – Bora
Kuruluşu 80'lerin ortalarına uzandığı için bu ikiliye 90'ların grubu olarak bakmak çok yanlış olacaktır. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu’ndan oluşan grup Aldırma, Seni Bana Yazmışlar ve Sevme Zamanı gibi şarkılarla sevilmişti.
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90'lar müzik grupları

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