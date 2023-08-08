90'lı yılların yıldızı Nadide Sultan'ın son hali şoke etti! "Bambaşka biri olmuş" dedirtti

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcının yıllar içerisindeki değişimi şoke etti.

15 Kasım 1976 doğumlu Nadide Sultan liseden sonra arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubu ile şarkıcılığa ilk adımını attı.

7 tane albümü bulunan şarkıcı, birkaç dizi ve filmde de boy göstererek oyunculuk performansı sergiledi.

Bir dönem Sergen Yalçın'la yaşadığı aşkla gündeme gelen isim, uzun süre gündemden düşmemişti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Şarkıcı, reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlendi.

Çift, 16 Mayıs 2018 tarihinde oğlu Kaan'ı kucağına aldı.





