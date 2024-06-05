90 sorunun tamamına yanlış cevap verince, ödül olarak çeyrek altın taktılar! Sosyal medyada tepki çeken görüntü

Türkiye'de yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi geçtiğimiz pazar günü LGS'ye girerek istedikleri liseye yerleşmek için ter döktü. Öğrenciler heyecanla açıklanacak sonuçları beklemeye başlarken; Şanlıurfa'da kaydedildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

90 SORUNUN TAMAMINA YANLIŞ CEVAP VERDİ

Halfeti ilçesindeki kursa kayıtlı olan LGS öğrencisi, iddiaya göre 90 sorunun yer aldığı deneme sınavındaki tüm sorulara yanlış cevap verdi.

ÖDÜL OLARAK ÇEYREK ALTIN TAKTILAR

Bunun üzerine eğitim merkezi tarafından öğrenciye hediye olarak çeyrek altın verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Eğitimin ciddiyeti ile bağdaştırılamayan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.

Söz konusu görüntülerin gerçekliğiyle ilgili ise bir açıklama henüz yapılmadı.







