909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı! Dilan-Engin Polat davasında fatura o isme kesildi! Dikkat çeken sabun detayı...

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 909 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı.

Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

HESAP HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Engin Polat'ın hesabına ise 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.

Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi.

Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.

8 ayda hazırlanan raporda şaşırtıcı detaylar da ortaya çıktı. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz raporun detaylarını anlatırken "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor" dedi.

DİKKAT ÇEKEN SABUN DETAYI

Öte yandan Tokaz, "Ticari faaliyeti olmayan pek çok kişi tarafından Dilan Polat'ın sabunlarından binlerce adet siparişler verildiği MASAK raporunda yer alıyor" dedi.