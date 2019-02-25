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91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar (Oscar 2019)

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SİNEMA TV  | 25.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

İşte 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) gecesinin en çok konuşulan ve akılda kalan anları...

Gecenin en çok beklenen performanslarından olan Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın Shallow şarkısını seslendirdikleri anlar, aynı zamanda 91. Oscar Ödülleri’nin en çok konuşulan ve konuşulmaya da devam eden anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Romantizm kokan anları ise çılgın sevinç gösterileri, gözyaşları ve ilginç kıyafet tercihleri takip etti. İşte 91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar...

91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar (Oscar 2019)

Olivia Colman’ın gözyaşları

Olivia Colman’ın gözyaşları
The Wife filmindeki performansıyla Glenn Close’ın favori olarak gösterildiği En İyi Kadın Oyuncu dalında ödül, Olivia Colman’a gitti. The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki lezbiyen kraliçe rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kucaklayan İngiliz oyuncu Olivia Colman’ın şaşkınlığı 91. Oscar Ödül Töreni’nin unutulmazları arasında yerini aldı. Konuşmasını ağlayarak tamamlayabilen Colman: "Benim bir Oscar'ım var. Pek çok kişiye teşekkür etmem gerekiyor. İsimlerinizi unutursam sizi daha sonra bulup kocaman öpeceğim" dedi.

Rami Malek'in düşüşü

Rami Malek'in düşüşü
Bohemian Rhapsody filminde canlandırdığı efsane şarkıcı Freddy Mercury karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Rami Malek heyecanına yenik düştü. 37 yaşındaki aktör ödülünü aldıktan sonra sahneden inerken ayağı takılarak düştü.

Filmlerdeki kostümlerden daha iddialı

Filmlerdeki kostümlerden daha iddialı
En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü vermek üzere sahneye gelen Melissa McCarthy ve Brian Tyree Henry, tercih ettikleri kıyafetlerle herkesi kısa süreliğine şaşkınlığa uğrattı.

Freddie Mercury unutulmadı

Freddie Mercury unutulmadı
Yeni solisti Adam Lambert ile 91. Oscar Ödül Töreni'nin açılışını yapan efsanevi Queen grubu, sahnede ikonik solisti Freddie Mercury'nin fotoğraflarına yer verdi.

Romantizmin bu kadarı...

Romantizmin bu kadarı...
Bu yıla damgasını vuran A Star Is Born filminin iddialı ve ödüllü şarkısı Shallow’u sahnede canlı seslendiren Lady Gaga ve Bradley Cooper arasındaki inanılmaz romantizm, fısıltı gazetelerinin çalışmasına sebep oldu. Söylentilere göre, sahnedeki romantizm Bradley Cooper'ın kız arkadaşı Irina Shayk'ta rahatsızlık yaratmış.

Sahneye uçarak indi

Sahneye uçarak indi
Aktör Keegan-Michael Key, Mary Poppins Returns filminden En iyi Film Şarkısı adayı The Place Where Lost Things Go'yu sunmak üzere Dolby Tiyatrosu'na elinde şemsiyeyle uçarak girdi.

Lady Gaga'nın bitmek bilmeyen gözyaşları

Lady Gaga'nın bitmek bilmeyen gözyaşları
Başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla bir Altın Küre ve iki Grammy ödülü kucaklayan Lady Gaga, Oscar’da da favori olarak görülüyordu ve ödülü kazandı. En İyi Film Şarkısı ödülünü kucaklayan yıldız, her ödülde olduğu gibi Oscar’da da ağlayarak herkesi şaşırttı. Duygusal bir konuşma yapan Lady Gaga, her zamanki gibi Bradley Cooper’a teşekkür etti.

Spike Lee’nin mutluluğu

Spike Lee’nin mutluluğu
En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oacar ödülüne layık görülen Spike Lee’nin sahnedeki sevinci, 91. Oscar Ödülleri’ne damga vuran anlardan biriydi. BlacKkKlansman filminin yönetmeni Spike Lee, ödülü anons eden oyuncu Samuel L. Jackson'ın kucağına atlaması görülmeye değer anlardandı.

Önce öpücük sonra ödül

Önce öpücük sonra ödül
Neredeyse tüm ödül törenlerinde olduğu gibi Oscar’da da Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Rami Malek, ödülün mutluluğunu ilk olarak kız arkadaşıyla kutladı. Malek, sahneye çıkmadan önce kız arkadaşı Lucy Boynton'u öpmeyi unutmadı.

Bahçilerin kuponları yattı

Bahçilerin kuponları yattı
Tüm önemli dallarda favori olarak gösterilen Roma ve Bohemian Rhapsody'ye karşı En İyi Film Oscar’ını Green Book (Yeşil Rehber) filmi kazandı. Gecenin en büyük sürprizine imza atan Green Book filminin ekibi başroller Viggo Mortensen ve Mahershala Ali ile birlikte Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, yönetmenler Peter Farrelly ve Nick Vallelonga ödülü almak üzere sahneye birlikte çıktı.
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