Gecenin en çok beklenen performanslarından olan Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın Shallow şarkısını seslendirdikleri anlar, aynı zamanda 91. Oscar Ödülleri’nin en çok konuşulan ve konuşulmaya da devam eden anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Romantizm kokan anları ise çılgın sevinç gösterileri, gözyaşları ve ilginç kıyafet tercihleri takip etti. İşte 91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar...

91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar (Oscar 2019)

Olivia Colman’ın gözyaşları The Wife filmindeki performansıyla Glenn Close’ın favori olarak gösterildiği En İyi Kadın Oyuncu dalında ödül, Olivia Colman’a gitti. The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki lezbiyen kraliçe rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kucaklayan İngiliz oyuncu Olivia Colman’ın şaşkınlığı 91. Oscar Ödül Töreni’nin unutulmazları arasında yerini aldı. Konuşmasını ağlayarak tamamlayabilen Colman: "Benim bir Oscar'ım var. Pek çok kişiye teşekkür etmem gerekiyor. İsimlerinizi unutursam sizi daha sonra bulup kocaman öpeceğim" dedi.

Rami Malek'in düşüşü Bohemian Rhapsody filminde canlandırdığı efsane şarkıcı Freddy Mercury karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Rami Malek heyecanına yenik düştü. 37 yaşındaki aktör ödülünü aldıktan sonra sahneden inerken ayağı takılarak düştü.

Filmlerdeki kostümlerden daha iddialı En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü vermek üzere sahneye gelen Melissa McCarthy ve Brian Tyree Henry, tercih ettikleri kıyafetlerle herkesi kısa süreliğine şaşkınlığa uğrattı.

Freddie Mercury unutulmadı Yeni solisti Adam Lambert ile 91. Oscar Ödül Töreni'nin açılışını yapan efsanevi Queen grubu, sahnede ikonik solisti Freddie Mercury'nin fotoğraflarına yer verdi.

Romantizmin bu kadarı... Bu yıla damgasını vuran A Star Is Born filminin iddialı ve ödüllü şarkısı Shallow’u sahnede canlı seslendiren Lady Gaga ve Bradley Cooper arasındaki inanılmaz romantizm, fısıltı gazetelerinin çalışmasına sebep oldu. Söylentilere göre, sahnedeki romantizm Bradley Cooper'ın kız arkadaşı Irina Shayk'ta rahatsızlık yaratmış.

Sahneye uçarak indi Aktör Keegan-Michael Key, Mary Poppins Returns filminden En iyi Film Şarkısı adayı The Place Where Lost Things Go'yu sunmak üzere Dolby Tiyatrosu'na elinde şemsiyeyle uçarak girdi.

Lady Gaga'nın bitmek bilmeyen gözyaşları Başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla bir Altın Küre ve iki Grammy ödülü kucaklayan Lady Gaga, Oscar’da da favori olarak görülüyordu ve ödülü kazandı. En İyi Film Şarkısı ödülünü kucaklayan yıldız, her ödülde olduğu gibi Oscar’da da ağlayarak herkesi şaşırttı. Duygusal bir konuşma yapan Lady Gaga, her zamanki gibi Bradley Cooper’a teşekkür etti.

Spike Lee’nin mutluluğu En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oacar ödülüne layık görülen Spike Lee’nin sahnedeki sevinci, 91. Oscar Ödülleri’ne damga vuran anlardan biriydi. BlacKkKlansman filminin yönetmeni Spike Lee, ödülü anons eden oyuncu Samuel L. Jackson'ın kucağına atlaması görülmeye değer anlardandı.

Önce öpücük sonra ödül Neredeyse tüm ödül törenlerinde olduğu gibi Oscar’da da Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Rami Malek, ödülün mutluluğunu ilk olarak kız arkadaşıyla kutladı. Malek, sahneye çıkmadan önce kız arkadaşı Lucy Boynton'u öpmeyi unutmadı.