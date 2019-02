91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar (Oscar 2019)

The Wife filmindeki performansıyla Glenn Close’ın favori olarak gösterildiği En İyi Kadın Oyuncu dalında ödül, Olivia Colman’a gitti. The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki lezbiyen kraliçe rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kucaklayan İngiliz oyuncu Olivia Colman’ın şaşkınlığı 91. Oscar Ödül Töreni’nin unutulmazları arasında yerini aldı. Konuşmasını ağlayarak tamamlayabilen Colman: "Benim bir Oscar'ım var. Pek çok kişiye teşekkür etmem gerekiyor. İsimlerinizi unutursam sizi daha sonra bulup kocaman öpeceğim" dedi.

Bu yıla damgasını vuran A Star Is Born filminin iddialı ve ödüllü şarkısı Shallow’u sahnede canlı seslendiren Lady Gaga ve Bradley Cooper arasındaki inanılmaz romantizm, fısıltı gazetelerinin çalışmasına sebep oldu. Söylentilere göre, sahnedeki romantizm Bradley Cooper'ın kız arkadaşı Irina Shayk'ta rahatsızlık yaratmış.

Aktör Keegan-Michael Key, Mary Poppins Returns filminden En iyi Film Şarkısı adayı The Place Where Lost Things Go'yu sunmak üzere Dolby Tiyatrosu'na elinde şemsiyeyle uçarak girdi.

Lady Gaga'nın bitmek bilmeyen gözyaşları

Başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla bir Altın Küre ve iki Grammy ödülü kucaklayan Lady Gaga, Oscar’da da favori olarak görülüyordu ve ödülü kazandı. En İyi Film Şarkısı ödülünü kucaklayan yıldız, her ödülde olduğu gibi Oscar’da da ağlayarak herkesi şaşırttı. Duygusal bir konuşma yapan Lady Gaga, her zamanki gibi Bradley Cooper’a teşekkür etti.