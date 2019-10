92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon Film Oscarı için 32 film başvurdu

Sinema sektöründe ödül sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 92. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri için başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde En İyi Uluslararası Film Oscarı dalına rekor sayıda başvuru yapılmıştı. Bir rekor da En İyi Animasyon Film dalında kırıldı. Bu sene Oscar ödülü için 32 animasyon yapım yarışacak. Daha önceki rekor 26 filmle 2016 ve 2017’ye aitti.

Pixar’ın efsanevi animasyon serilerinden biri olan Toy Story’nin yeni halkası olan Toy Story 4, 72. Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde ödüle layık görülen I Lost My Body, yine Cannes’da prömiyerini yapan The Swallows of Kabul animasyon filmleri Oscar yarışının favorileri olarak gösteriliyor. Vizyona girdiği dönem eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam puan alan Your Name’in devam filmi olarak gösterilen Weathering with You ile Disney’in en güçlü silahı Frozen II de bu dalın en kuvvetli adayları arasında yer alıyor.

13 Ocak 2020 tarihinde son beşe kalacak olan filmler açıklanacak. Ödül töreni ise 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.