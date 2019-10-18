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92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon Film Oscarı için 32 film başvurdu

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SİNEMA TV  | 18.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bu sene 92’ncisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon Film dalında rekor sayıda film başvuruda bulundu. 32 animasyon filmin başvuru yaptığı dalda Toy Story 4, I Lost My Body, Weathering with You gibi yılın dikkat çeken yapımları da yer alıyor.

Sinema sektöründe ödül sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 92. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri için başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde En İyi Uluslararası Film Oscarı dalına rekor sayıda başvuru yapılmıştı. Bir rekor da En İyi Animasyon Film dalında kırıldı. Bu sene Oscar ödülü için 32 animasyon yapım yarışacak. Daha önceki rekor 26 filmle 2016 ve 2017’ye aitti.

Pixar’ın efsanevi animasyon serilerinden biri olan Toy Story’nin yeni halkası olan Toy Story 4, 72. Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde ödüle layık görülen I Lost My Body, yine Cannes’da prömiyerini yapan The Swallows of Kabul animasyon filmleri Oscar yarışının favorileri olarak gösteriliyor. Vizyona girdiği dönem eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam puan alan Your Name’in devam filmi olarak gösterilen Weathering with You ile Disney’in en güçlü silahı Frozen II de bu dalın en kuvvetli adayları arasında yer alıyor.

13 Ocak 2020 tarihinde son beşe kalacak olan filmler açıklanacak. Ödül töreni ise 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.

En İyi Animasyon Film Oscar’ı için yarışan 32 film:

  • Abominable
  • The Addams Family
  • The Angry Birds Movie 2
  • Another Day of Life
  • Away
  • Buñuel in the Labyrinth of the Turtles
  • Children of the Sea
  • Dilili in Paris
  • Frozen II
  • Funan
  • Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery
  • How to Train Your Dragon: The Hidden World
  • I Lost My Body
  • Klaus
  • The Last Fiction
  • The Lego Movie 2: The Second Part
  • Marona’s Fantastic Tale
  • Missing Link
  • Ne Zha
  • Okko’s Inn
  • Pachamama
  • Promare
  • Rezo
  • The Secret Life of Pets 2
  • Spies in Disguise
  • The Swallows of Kabul
  • This Magnificent Cake!
  • The Tower
  • Toy Story 4
  • Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris
  • Weathering with You
  • White Snake
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Beklenen haber geldi: Aynı filmde buluşacaklarBeklenen haber geldi: Aynı filmde buluşacaklar
Yeniden bir aradalar! Ama bu sefer başka…Yeniden bir aradalar! Ama bu sefer başka…
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