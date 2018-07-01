92. Gazi Koşusu'nda kazanan Hep Beraber

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 92'ncisi gerçekleşti. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katıldı.

TARİHTEKİ EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI

Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı. Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Geçen yılki 91. koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu "Piano Sonata", jokeyi Ahmet Çelik idaresinde 2.27.74'lük derecesiyle kazanmıştı.