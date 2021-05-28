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94. Oscar Ödül Töreni ne zaman yapılacak? 94. Oscar Ödülleri’nin tarihi belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri 94’üncü kez düzenlenecekti. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 94. Oscar Ödül Töreni’nin 2022 yılın Mart ayında yapılacağı duyuruldu.

94. Oscar Ödül Töreni ne zaman yapılacak? 94. Oscar Ödülleri’nin tarihi belli oldu

Akademi Ödülleri yönetimi ve ABC kanalı tarafından yapılan açıklamada, 94. Oscar ödüllerinin 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği ve planlamalara şimdiden başlandığı belirtildi. Açıklamada, ödül töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden dolayı bu yıl uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı ve iptal edilen yan etkinliklerin de yeniden yapılacağı bildirildi.

Adayların, 8 Şubat 2022'de açıklanacağı belirtilen açıklamada, tarihler konusunda değişikliğe gidilebileceğinin de altı çizildi. Açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının sinema sektörü üzerinde devam eden etkisi nedeniyle 2022'de aday olacak filmler için de bir sinemada gösterime girme veya kablolu kanalda yayınlanma şartının aranmayacağı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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