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Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatacak filmde başrol oyuncusu belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatan, yönetmen koltuğunda da kendisinin oturduğu ve senaryo yapım aşamasında bulunduğu filmin başrol oyuncusu belli oldu. İsmi henüz açıklanmayan filmde ünlü yönetmenin gençliğini Gabriel LaBelle canlandıracak.

Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatacak filmde başrol oyuncusu belli oldu

2018 yılında vizyona giren The Predator filminde rol alan LaBelle, aynı zamanda American Gigolo dizisinde oynadı. NTV’de yer alan habere göre, Spielberg’in Arizona’da geçen yetişme çağının farklı dönemlerini yansıtacak olan filmde LaBelle, yönetmenin gençliğine hayat verecek. Spielberg, 17 yaşındayken Arizona’da, ilk filmi Firelight’ı çekmiş, ailesinin yardımıyla Phoenix’teki yerel sinema salonunda filmi göstermişti.

Filmde Michelle Williams ve Paul Dano, Spielberg’in ebeveynlerini canlandırırken, Seth Rogen de yönetmenin amcasına hayat verecek. Spielberg, çocukluğunu anlatan film projesinin yazımına, 20 yıl önce yönetmenliğini üstlendiği Yapay Zeka filmi döneminde başladı. Ünlü yönetmen, senaryoyu uzun zamandır senaryo ortaklığı yaptığı, yeni filmi West Side Story için de birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte kaleme aldı. Spielberg ve Kushner, çekimlerine bu yaz başlanacak ve 2022’de gösterilecek filmin yapımcılığını Kristie Macosko Krieger ile birlikte üstleniyor.

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