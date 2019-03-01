95 yaşındaki Mülayim Amca milletvekili şaşırttı! 12 çocuğu, 152 torunu var

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl’de bir dizi ziyarette bulundu. Gürel, ilk olarak Kent Müzesi’nde Aslıhan Tiryaki’ye ait serginin açılışını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte gerçekleştirdi. Gürel, daha sonra Akhisar Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada el işi yapan kadınlar Gürel’e çanta hediye etti. Ardından bir genç de gitarıyla ‘dombra’ şarkısını çaldı.

YAŞLI AMCANIN TORUN SAYISI ŞAŞIRTTI



Öte yandan, ev ziyaretleri kapsamında Gürel, 95 yaşındaki Mülayim Can’ı ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette yaşlı amca, 2 evlilik yaptığını ve 12 çocuğu ile 152 torununun olduğunu söyledi. Bu durum karşısında hafiften şaşıran Gürel, yaşlı amcaya uzun ve sağlıklı ömür diledi. Yugoslav göçmeni olduğunu ifade eden Can, İkinci Dünya Savaşı'na katıldığını belirtti. Daha sonra Türkiye’ye göç ettiğini anlatan Can, 152 torunun hepsinin ismini bilmediğini vurguladı. Ayrıca Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bol bol dua ettiğini anlattı. (İHA)





