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96 basamakla çıkılıyor! Tepedeki ev görenleri hayrete düşürüyor!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin simgesi haline gelen ve 96 basamakla çıkılabilen kayalığın tepesindeki ev görenleri hayrete düşürüyor. "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerinin çekildiği ev, turistlerin dikkatini çekiyor.

96 basamakla çıkılıyor! Tepedeki ev görenleri hayrete düşürüyor!

Erzincan'ın incisi Kemaliye ilçesi, milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerini tarihe doyuruyor. İlçede yer alan Karanlık Kanyon'da kurulan zipline ve 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol, keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Adrenalin dolu doğa sporlarıyla tanınan ilçenin taş yolunda motor tutkunları sürüş yaparken aynı zamanda karanlık kanyonda rafting, kano, su kayağı ve zipline gibi birçok sportif aktivite gerçekleştiriliyor.

96 basamakla çıkılıyor! Tepedeki ev görenleri hayrete düşürüyor! 1

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 5 bin nüfuslu ilçeyi yaz aylarında yerli ve yabancı olmak üzere 50 bine yakın turist ziyaret ediyor.
Sakin şehir anlamına gelen cittaslow ağına alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş doğal güzelliğe ve estetiğe sahip Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olarak gösteriliyor.

"KAYALIĞA YAPILAN EV GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR"

Kemaliye ilçesinde, emekli öğretmen Nermin Taştan'ın hayalini gerçekleştirmek için eşi ile bir kayalığın zirvesine yaptığı ev, şehrin sembollerinden biri haline geldi. Erzincanlı öğretmen Bekir Taştan, emekli olunca eşi Nermin Taştan'a, yıllarca çalıştıkları İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmeyi teklif etti.

96 basamakla çıkılıyor! Tepedeki ev görenleri hayrete düşürüyor! 2

Kendisi de öğretmen emeklisi Nermin Taştan'ın Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki kayalıklara ev yapmaları şartıyla bu teklifi kabul etmesi üzerine yıllar önce ilçeye gelen çift, burada bir vadiye ve ilçeye giden karayoluna hakim tepede kendi imkanları ile ev yapmaya başladı. Taştan ailesi daha sonra insan ve hayvan gücüyle, kum, çimento ile taşları kayalığın alt kısmına taşıyıp ardından ilkel teleferik ile kayalığın tepesine götürerek 2 yıllık bir çalışmayla evi yapmayı başardı. Kayalığın zirvesinde olduğu için 96 basamak ile çıkılan ev, bir süre sonra ilçenin simgeleri arasına girdi.

96 basamakla çıkılıyor! Tepedeki ev görenleri hayrete düşürüyor! 3

Özellikle ilçe merkezine gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin karayolundan geçerken dikkatini çeken ev, kayalıklar üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

DÜĞÜN DERNEK 2 FİLMİ BU EVDE ÇEKİLDİ

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı komedi filmi "Düğün Dernek 2"nin bazı sahnelerinin çekildiği ev, turistlerin yanı sıra prodüksiyon şirketlerinin de dikkatini çekiyor.

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Erzincan
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