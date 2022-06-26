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96. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 96. Gazi Koşusu'nun kazananı kim oldu?

26.06.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den beri gerçekleştiriliyor. 96. Gazi Koşusu 26.06.2022'de İstanbul'da düzenlendi. Yarış, Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Peki 96. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 96. Gazi Koşusu'nun kazananı kim oldu? İşte detaylar...

96. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 96. Gazi Koşusu'nun kazananı kim oldu?

"Türk at yarışçılığının derbisi" olarak anılan Gazi Koşusu tamamlandı. Yarış, 17.15'te başladı. Bu yarışa 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katıldı. Bunun ardından 96. Gazi Koşusu'nun kazananı araştırılmaya başlandı. Peki 96. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 96. Gazi Koşusu'nun kazananı kim oldu? İşte detaylar...

96. GAZİ KOŞUSUNU KİM KAZANDI?

Gazi Koşusu'nun kazananı Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki Secret Power oldu. Koşuda bu sene birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin TL, ikincilik ikramiyesi 1 milyon, üçüncülük ikramiyesi 500 bin TL, dördüncülük ikramiyesi 250 bin TL, beşincilik ikramiyesi ise 125 bin TL oldu.


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96. Gazi Koşusu'nun kazananı Secret Power oldu!96. Gazi Koşusu'nun kazananı Secret Power oldu!
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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