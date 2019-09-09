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97 köpekle birlikte yaşıyor! Sebebi ise büyük takdir topladı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Amerika'ya doğru hızla ilerleyen Dorian Kasırgası'ndan birçok insan, hayvan ve bitki etkilendi. Hayvansever bir kadın da sokakta kalan köpeklere sahip çıktı.

“Dünyanın en büyük ikinci kasırgası” olarak tarihe geçen Bahamalar’daki Dorian Kasırgası, birçok canlıyı olumsuz etkiledi. Bunların arasında sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir hikaye var; kasırga devam ederken sokakta kalan 97 köpeğin kurtarılışı. Gelin şimdi bu yürek ısıtan hikayeye hep beraber bakalım!

'BÖLGEYİ ETKİLEYEN EN GÜÇLÜ KASIRGA'

Dorian Kasırgası, Atlas Okyanusu’nda ortaya çıktı ve Bahamalar kıyısını vurdu. Şiddetini artırarak 5. seviyeye çıkan Dorian Kasırgası’nın hızı, saatte 370 kilometreye ulaştı. Daha önce saatteki hızı en fazla 295 kilometreye kadar yükseldi ancak gittikçe artarak 370 kilometreye ulaştı. Dorian Kasırgası, “bölgeyi etkileyen en güçlü kasırga” olarak Amerika tarihine geçti. Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden kasırganın daha önce 5 can aldığı belirtildi, şuan ise can kaybı 7’ye ulaştı ve sayının artması söz konusu. Ölümlerin artmasından korkan yetkililer, yaralı sayısını da 21 olarak açıkladı. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, kasırgadan dolayı kıyı şeridinin başlangıç ve bitiş noktalarının neredeyse birleştiğini belirtti.
Evlerinden çıkmaya korkan insanlar, sosyal medya üzerinden yardım çağrılarında bulundu. Yardıma ihtiyacı olan yalnızca insanlar değildi. Dorian Kasırgası sebebiyle çok sayıda sokak hayvanı da zarar gördü.

97 KÖPEĞE EVİNİ AÇTI

Dorian Kasırgası’na ait en çok gündeme gelen konulardan biri de sokakta kalan köpeklere evini açan kadın; Chella Phillips. Yardımsever kadın Phillips, kasırganın en etkili olduğu Bahamalar’ın başkenti Nassau’da yaşıyor. Yaşadığı yerde kâr amacı gütmeden sokak hayvanları için yardımlar yapan “Voiceless Dogs” kuruluşu için çalışıyor ve daha önce de sayısız köpeğin hayatını kurtardığı biliniyor. Chella Phillips, kasırgadan etkilenen 97 köpeğe evini açtı ve sevimli dostlarımızın hayatını kurtardı.

79'UNA KENDİ YATAK ODASINI VERDİ

Phillips, sokaktan aldığı köpeklerin çok korktuğunu ama şimdi daha iyi oldukları belirtti. Phillips, köpeklerle yaşamaktan mutlu olduğunu ama dışarıda kalan diğer köpekler için çok üzüldüğünü belirtti. Phillips, köpeklerin 79’una kendi yatak odasını verdi. Chella Phillips kendi sosyal medya hesabında, ilk gece bazı sorunlar çıksa da köpeklerin yatağına hiç zarar vermediklerini açıkladı.

54 BİN DOLAR TOPLADI

Sosyal medyada yaptığı “Onlar güvende olduğu sürece evin temizliği umrumda değil” paylaşımıyla gönülleri bir kez daha kazandı. Fotoğraflar sosyal medyada yayıldıktan sonra sevimli dostlarımız için bir bağış kampanyası düzenlendi.
Phillips’in sosyal medyada yayımladığı fotoğraflardan sonra ona hiç tanımadığı kişiler tarafından bağış yapma teklifi geldi. Köpeklerin bakımı için birçok insan beraber hareket etti. Başlatılan bağış kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam 54 bin dolara ulaştı.

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