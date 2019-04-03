Mynet Trend

A'dan Z'ye kadınlara sağlık önerileri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 03.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde düzenlenen A'dan Z'ye kadın sağlığı söyleşisinde uzman doktorlar, kadınlara etkili beslenme önerileri ve hamilelik hormonlarından kaynaklanan duygu durum değişikliklerinin nedenini ve kadınların dikkat etmesi gerekenleri açıkladı.

A'dan Z'ye kadınlara sağlık önerileri

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi özel bir kadın sağlığı söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Blogger ve yazar Ece Kumkale’nin modere ettiği ve “A’dan Z’ye Kadın Sağlığı” söyleşisine Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman katıldı.

HORMONLAR SAYESİNDE 3 AYDA BİR SİHİRLİ DÖNÜŞÜM

Gebelikte fiziksel ve duygusal değişiklikler hakkında bilgi veren Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Ağca, hamilelik sırasında ortaya çıkan bu değişimlerin birçoğunun hormonal olduğuna dikkat çekerek gebeliğin 3’er aylık dönemlerinde değişimlerin de farklılık gösterdiğine vurgu yaptı. Her gebeliğin birbirinden ayrı vakalar olsa da birçok ortak noktası olduğunu da söyleyen Dr. Jale Ağca, bu dönemlerde yaşanabilecek değişimleri bilmenin anne adayının özgüvenini artırdığına dikkat çekti.

1554198900_3

Bu dönemde östrojen, progesteron, oksitosin ve tiroid hormonlarının etkisinin arttığını belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü de bu hormonlarının her birinin işlevleri hakkında bilgi verdi. Rahat bir hamilelik dönemi geçirilmesi için tüm bu hormonların yeterli düzeyde salgılanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, özellikle oksitosinin ağrı eşiğini yükselterek kadınların doğum sancılarına dayanmasındaki rolünün altını çizdi.

SÜPER KADINLAR İÇİN SÜPER BESİNLER

Kadınların aile üyelerinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak için koştururken bazen kendi beslenmelerini ihmal ettiklerini söyleyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman ise “Süper güçlere sahip süper kadınların bu güçlerini korumak ve kendilerine iyi bakmak için faydalanabilecekleri bazı süper besinler var” dedi.

1554198904_4

Nur Ecem Baydı Ozman bu besinler hakkında şu bilgileri verdi:
• Karbonhidratlar: Enerjinizi yüksek tutmanızı sağlar. Meyveler, tam tahıllı ürünler ve baklagiller bu besin grubunda yer alıyor.
• Cilt sağlığı için bol yeşil sebze ve meyve: Hücre yenilenmesine katkı sağlayarak cildin daha parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olurlar.
• Bağışıklık için probiyotik: Yoğun tempoda bağırsak sağlığı için şart. Kefir, probiyotik yoğurt ya da diğer probiyotik ürünler tercih edilmeli.
• Kemik sağlığı için süt, yoğurt veya kefir: Kemik erimesi riskinden korunmak ve yeterli kalsiyum almak için günde 2 bardak kadar tüketilmeli.
• Su: Vücudumuzdaki bütün sistemlerin suya bağımlı olması nedeniyle her yaşta yeterli düzeyde tüketilmesi önemli. Suyu çay veya kahve gibi içeceklerle değil doğrudan tüketmek de bir diğer kritik konu.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Pankreas kanserine karşı önleminizi alın! Pankreas kanserine karşı önleminizi alın!
Pasif sigara dumanının 8 zararı!Pasif sigara dumanının 8 zararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın sağlığı beslenme önerileri

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Evde fitness yaparken korkunç olay!

Evde fitness yaparken korkunç olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanseri önlemek mümkün müdür? Kansere yakalanmamak için nelere dikkat edilmelidir?

'Kanser yüzde 60 oranında önlenebilir'

Pankreas kanseri nedir, belirtileri nasıldır? Pankreas kanserine karşı nasıl önlem alınır?

Pankreas kanserine karşı önleminizi alın!

Pasif sigara dumanının zararları nelerdir? Pasif içiciliğin çocuklar üzerindeki etkisi nasıldır?

Pasif sigara dumanının 8 zararı!

Topuk dikeni nedir, nasıl teşhis edilir? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

Topuk dikenini anlamak için 8 kriter nedir?

Ağız kokusu nedeni 4 dakikada saptanıyor! İşte Smart Chroma yöntemi

5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş

İşte kansere yol açan 7 beslenme hatası!

İşte kansere yol açan 7 beslenme hatası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.