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A'dan Z'ye mantar çorbası tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Betül Songur Betül Songur 29.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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A'dan Z'ye mantar çorbası tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Kış aylarının aranan lezzetleri arasında yer alan mantar çorbası, kimi zaman kremalı kimi zaman sütlü hazırlanıyor. Farklı çeşitleriyle her zaman tam not almayı başaran mantar çorbası tarifi, içindeki un nedeniyle biraz emek istiyor. Hazırlarken fazlaca karıştırmaya zaman ayırmanız gerekecek mantar çorbasının tarifinde dikkat edilmesi gereken başka noktalar da bulunuyor.

Mantar çorbası tarifi kremalı hazırlandığı şekli ile aklımızda yer etse de farklı çeşitlerde hazırlamak mümkündür. Tadı damağımızda kalan lezzetler arasında yer alan mantar çorbası tarifini kremasız hazırlayabileceğiniz gibi sütsüz de hazırlayabilirsiniz. Kimi zaman kremalı olarak tüketmenin ağır geleceği mantar çorbası özellikle yaz aylarında hafif, iç ferahlatan seçenekleriyle tercih edilebilir. Bu noktada krema yerine mantar tarifi sütlü olarak hazırlanabilir.

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEME LİSTESİ:

  • 8-9 tane kültür mantarı
  • 1 adet küçük soğan
  • 1 bardak süt
  • 1 litre sıcak su
  • 2 yemek kaşığı un (tepeleme olacak)
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Karabiber
  • Tuz

ÜZERİ İÇİN:

  • Tereyağı
  • Kırmızı biber

YAPILIŞI:

  • Mantar çorbası tarifi için ilk olarak mantarları yıkayın ve minik minik doğrayın.
  • Soğanları ince şeklinde doğrayın. Ardından tencereye ekleyerek yağda çevirin.
  • Üzerine mantarları ekleyin, biraz sulandığını görene kadar kavurun.
  • Sıra geldi una! Mantarların ardından eklediğiniz unu bir iki dakika kadar çevirin.
  • Karabiber ekledikten sonra sıcak suyu ilave edin ve kaynayana kadar bekleyin.
  • Suyun kaynaması ile birlikte oda sıcaklığında muhafaza ettiğiniz sütü tencereye boşaltın ve kaynayana kadar karıştırın.
  • Kaynayan çorbayı 10 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatarak tuzunu ilave edin.
  • Çorbayı servis edeceğiniz sırada bir tavanın içinde kırmızı biberle birlikte tereyağ ısıtın ve çorbanın üzerinde gezdirin.

Mantar çorbası tarifi için farklı seçenekler de mevcut. Sütlü mantar çorbası tarifi, kremalı mantar çorbası tarifi ve kremasız mantar çorbası tarifi ile de damağınızda kalacak lezzetler elde edebilirsiniz. İşte sırasıyla mantar ile elde edebileceğiniz diğer çorba tarifleri:

MANTAR ÇORBASI TARİFİ KREMALI LEZZET İLE!

  • 400 gr mantar,
  • 1 orta boy kuru soğan,
  • 1-2 yemek kaşığı un,
  • 200 ml sıvı krema ya da 1,5 su bardağı süt,
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ,
  • 1 yemek kaşığı tereyağı,
  • Tuz,
  • Karabiber,
  • 1 tutam taze maydanoz,
  • 3,5 su bardağı oda sıcaklığında su.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ KREMALI NASIL YAPILIR?

Mantar çorbası tarifi listesinde en beğenilenler arasında kremalı olan yer alır. Hazır mantar çorbası nasıl yapılır diye aratanlar için yeterli bilgiyi sunacak bu tarifte lokantalardan farksız lezzet elde edebilirsiniz. Peki mantar çorbası tarifini kremalı olarak hazırlamak için nasıl bir yol izlemek gerekir? İşte sizler için A'dan Z'ye kremalı mantar çorbası tarifi:

  • İlk olarak mantarları güzelce yıkayın ve saplarını çıkardıktan sonra küp küp doğrayın.
  • Sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyduktan sonra ince ince doğranan soğanları tencereye ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Ardından mantarları ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Bu işlem sonrasında karışımınıza unu ilave edin. 1 dakika kadar kavrulan unun üzerine 200 ml'lik sıvı kremayı ilave edin. (Bu mantar çorbası tarifini sütsüz hazırlamak isteyenler için bir seçenek olacaktır. Kremasız hazırlanmak istendiğinde ise krema yerine 1,5 bardak süt de kullanılabilmektedir.) Üzerine suyu ekleyerek yüksek ateşte kaynamasını sağlayın. Çorbanız kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
  • Kaynadıktan sonra ateşi kısarak 10 dakika daha pişmesini sağlayın.
  • Tuz, karabilber ve ince doğranmış maydonozları üzerine ekleyin, bir taşım daha kaynatın.Çorbanız hazır!

MANTAR ÇORBASI TARİFİ SÜTLÜ DENEDİNİZ Mİ?

Kremalı mantar çorbası yiyormuş gibi hissedeceğiniz bu tarifte lezzetli bir tat elde etmek için 2 bardak süt kullanmanız yeterli olacak. İşte mantar çorbası tarifini sütlü olarak hazırlamak için gerekli malzemeler:

  • Yarım kilo (500 gr) mantar,
  • 2 yemek kaşığı sirke,
  • 1 çay bardağı su,
  • 3 yemek kaşığı un,
  • 2 bardak süt,
  • 4 bardak su
  • 2 yemek kaşığı tereyağ,
  • 1 tatlı kaşığı tuz,
  • 1 tatlı kaşığı karabiber,
  • Yarım demet dereotu.

  • MANTAR ÇORBASI TARİFİ SÜTLÜ NASIL HAZIRLANIR?

  • İlk olarak unu biraz rengi dönene kadar tencerede kavurun. Ardından ateşi kapatarak soğumaya bırakın. Soğumasını beklerken arada unu kaşık yardımıyla çevirerek yanmasını engelleyin. Bu topaklanma riskini de ortadan kaldıracaktır.
  • Bu sırada kabuklarını soyduğunuz mantarları bir tencereye alın. Su ve sirke ekleyerek su bitene kadar pişirin. İşlem tamamlanınca mantarları küçük küçük doğrayın.
  • Soğuyan unun üzerine süt ekleyin ve un eriyene kadar karıştırın.
  • Üzerine mantar ve su ekleyin ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
  • Çorbanız kaynamaya başladığında üzerine tereyağ ve baharatlarınızı ekleyin. Kısa süre karıştırdıktan sonra ateşi söndürün.
  • Ardından ince ince kıyılmış dereotunu tencereye ekleyin. Mantar çorbası tarifi sütlü olarak içilmeye hazır, afiyet olsun...

MANTAR ÇORBASI TARİFİ KREMASIZ DA YAPABİLİRSİNİZ!

MALZEMELER:

  • Yarım kilo mantar,
  • 3 çorba kaşığı un,
  • 1 çorba kaşığı tereyağ,
  • 1 soğan,
  • 1 diş sarımsak.

YAPILIŞI:

  • Mantarları, soğanı ve sarımsağı küçük küçük doğrayın.
  • Önce soğan ve sarımsağı tereyağ ile ateşte kavurun. Ardından mantarları ekleyerek kavurun.
  • Suyunu çeken mantarları kızarma kokusu gelene kadar pişirmeye devam edin.
  • Üzerine un ekleyerek çiğ kokusu gidene kadar kavurun.
  • Yavaşça su eklemeye başlayın. 2-2,5 litre olana kadar eklemeye devam edin.
  • Karışımı bir taşım kaynattığınızda çorbanız hazır olacak.
  • Kremasız mantar çorbasını servis etmeden önce yağ ile kızdırdığınız pul biberi çorbanın üzerine dökerek sunabilirsiniz. Afiyet olsun.
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