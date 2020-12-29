A'dan Z'ye mantar çorbası tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Mantar çorbası tarifi kremalı hazırlandığı şekli ile aklımızda yer etse de farklı çeşitlerde hazırlamak mümkündür. Tadı damağımızda kalan lezzetler arasında yer alan mantar çorbası tarifini kremasız hazırlayabileceğiniz gibi sütsüz de hazırlayabilirsiniz. Kimi zaman kremalı olarak tüketmenin ağır geleceği mantar çorbası özellikle yaz aylarında hafif, iç ferahlatan seçenekleriyle tercih edilebilir. Bu noktada krema yerine mantar tarifi sütlü olarak hazırlanabilir.

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEME LİSTESİ:

8-9 tane kültür mantarı

1 adet küçük soğan

1 bardak süt

1 litre sıcak su

2 yemek kaşığı un (tepeleme olacak)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Kırmızı biber

YAPILIŞI:

Mantar çorbası tarifi için ilk olarak mantarları yıkayın ve minik minik doğrayın.

için ilk olarak mantarları yıkayın ve minik minik doğrayın. Soğanları ince şeklinde doğrayın. Ardından tencereye ekleyerek yağda çevirin.

Üzerine mantarları ekleyin, biraz sulandığını görene kadar kavurun.

Sıra geldi una! Mantarların ardından eklediğiniz unu bir iki dakika kadar çevirin.

Karabiber ekledikten sonra sıcak suyu ilave edin ve kaynayana kadar bekleyin.

Suyun kaynaması ile birlikte oda sıcaklığında muhafaza ettiğiniz sütü tencereye boşaltın ve kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayan çorbayı 10 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatarak tuzunu ilave edin.

Çorbayı servis edeceğiniz sırada bir tavanın içinde kırmızı biberle birlikte tereyağ ısıtın ve çorbanın üzerinde gezdirin.

Mantar çorbası tarifi için farklı seçenekler de mevcut. Sütlü mantar çorbası tarifi, kremalı mantar çorbası tarifi ve kremasız mantar çorbası tarifi ile de damağınızda kalacak lezzetler elde edebilirsiniz. İşte sırasıyla mantar ile elde edebileceğiniz diğer çorba tarifleri:

MANTAR ÇORBASI TARİFİ KREMALI LEZZET İLE!

400 gr mantar,

1 orta boy kuru soğan,

1-2 yemek kaşığı un,

200 ml sıvı krema ya da 1,5 su bardağı süt,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 yemek kaşığı tereyağı,

Tuz,

Karabiber,

1 tutam taze maydanoz,

3,5 su bardağı oda sıcaklığında su.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ KREMALI NASIL YAPILIR?

Mantar çorbası tarifi listesinde en beğenilenler arasında kremalı olan yer alır. Hazır mantar çorbası nasıl yapılır diye aratanlar için yeterli bilgiyi sunacak bu tarifte lokantalardan farksız lezzet elde edebilirsiniz. Peki mantar çorbası tarifini kremalı olarak hazırlamak için nasıl bir yol izlemek gerekir? İşte sizler için A'dan Z'ye kremalı mantar çorbası tarifi: