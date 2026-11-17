Domates ve biber salçası, Türk mutfağının en sık kullanılan malzemeleri arasında yer alıyor. Çorbalardan sulu yemeklere, soslardan kahvaltılıklara kadar pek çok tarifte kullanılan salça, uygun koşullarda saklanmadığında kısa sürede bozulabiliyor.

SALÇANIN KÜFLENMEMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Salçanın küflenme riskini azaltmak için öncelikle saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Açılmış salça kavanozları, ürünün etiketinde belirtilen koşullara uygun şekilde buzdolabında saklanmalı. Kavanozun kapağı her kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalı.

Salçayı kavanozdan alırken kullanılan kaşığın temiz ve tamamen kuru olması da önemli. Islak veya yemek artığı bulunan kaşıklar, salçaya mikroorganizma bulaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle salça almak için her seferinde ayrı, temiz bir kaşık kullanılması öneriliyor.

BÜYÜK KAVANOZ YERİNE KÜÇÜK PORSİYONLAR TERCİH EDİN

Salçanın uzun süre aynı kavanozda beklemesi ve sık sık hava ile temas etmesi bozulma riskini artırabiliyor. Özellikle ev yapımı salçaları küçük porsiyonlara ayırmak, kullanılmayan kısmın daha uzun süre korunmasına yardımcı olabiliyor. Kısa sürede tüketilmeyecek salçalar, dondurucuya uygun küçük kaplarda veya porsiyonluk şekilde dondurularak saklanabilir. Böylece her yemek için yalnızca ihtiyaç duyulan miktar çıkarılabilir.

SALÇANIN ÜZERİNE ZEYTİNYAĞI DÖKMEK KÜFLENMEYİ ÖNLER Mİ?

Salçanın üzerine ince bir tabaka zeytinyağı eklemek, evlerde uzun yıllardır uygulanan yöntemlerden biri. Yağ tabakası, salçanın yüzeyinin havayla doğrudan temasını azaltabilir. Ancak bu yöntem salçayı steril hale getirmez ve küf oluşumunu kesin olarak önlemez. Özellikle salçaya daha önce mikroorganizma bulaşmışsa veya ürün uygun sıcaklıkta saklanmıyorsa, üzerine yağ eklenmesi bozulmayı engellemek için yeterli değildir. Bu nedenle zeytinyağı kullanılsa bile açılmış salçanın uygun koşullarda buzdolabında saklanması gerekir.

SALÇAYI DONDURMAK DA BİR SEÇENEK

Salçayı kısa sürede tüketemeyenler için en pratik yöntemlerden biri porsiyonlayarak dondurmak. Salça, buz kalıplarına veya dondurucuya uygun küçük kaplara paylaştırılarak dondurulabilir. Dondurulan salça, ihtiyaç duyulduğunda yemeklere eklenebilir. Bu yöntem, özellikle büyük miktarda ev yapımı salça hazırlayanlar için kullanım kolaylığı sağlar.

KÜFLENEN SALÇANIN ÜZERİNİ ALIP KALANINI KULLANMAYIN

Salçanın yüzeyinde küf oluştuğunda yalnızca görünen kısmı kaşıkla alıp kalanını kullanmak güvenli değildir. Salça gibi nem içeren, yumuşak yapılı gıdalarda küf, gözle görülmeyen bölgelere de yayılmış olabilir. Bazı küf türleri sağlık açısından risk oluşturabilen maddeler üretebildiğinden, küflenmiş salçanın tamamının atılması gerekir.