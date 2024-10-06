A ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce A harfi ile başlayan kelimeler

A ile başlayan kelimeler sayı yönünden oldukça fazladır. Günümüzde pek çok kişi bu harfle başlayan çeşitli sözcükleri gerek yazışmalarda gerekse gündelik sohbetlerinde sıklıkla kullanmaktadır. A harfi ile başlayan kelimeler Türkçemizde olduğu gibi İngilizcede de çok sayıda mevcuttur. İngilizce A harfi ile başlayan kelimeleri hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde kullanırken manalarını bilerek kullanmakta oldukça önemlidir.

A ile başlayan kelimeler nelerdir?

A harfi alfabemizin ilk harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu harf aynı zamanda ünlü harfler arasında yer alır. Dil, dudak ve ağız şeklinin hâline göre ünlü harfler farklı özellik taşımaktadır. A harfi dilin durumu baz alındığında kalın ünlü, ağız bölümünün açıklığına göre geniş ünlü ve dudakların hâline göre de düz ünlü olarak isimlendirilmektedir.

A ile başlayan Türkçe kelimeler sayı açısından epey çoktur. Bunun yanı sıra A ile harfi başlayan 4 harfli, 5 harfli, 10 harfli çok sayıda da sözcük bulunmaktadır. A harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında “an, ay, acıkma, aşk, acı” gibi bazı sözcükler daha yaygın kullanılmaktadır. Bu bağlamda A ile başlayan kelimelerden bazıları şu şekildedir:

A ile başlayan 4 harfli kelimeler: Anne, ayna, alın, açık, adam, ağız, alet, akıl, ağrı, adım, aile, akne, aman, alan, alay, algı, âmin, amca, anam, asil, atik, arzu, aşçı, ayva, aval, avlu, askı, aziz, akın, alçı gibi.

A ile başlayan 5 harfli kelimeler: Acemi, abone, adeta, ahlak, ahmak, acılı, abiye, acele, acıma, afişe, adale, acuze, adına, açmaz, akşam, akide, akrep, ahenk, amele, alaka, akçıl, analı, andaç, anmak, arıcı, arazi, anzak, atfen, asmak, aşevi gibi

A ile başlayan 6 harfli kelimeler: Açelya, abanma, açmacı, adalet, acımak, adapte, ağalık, ağabey, ağıtçı, aheste, ahiret, aitlik, ailevi, akşama, alaşım, akraba, aksine, alaycı, alımlı, albeni, amnezi, alışık, aralık, antika, aramak, asgari, arıtma, asalet, avanak, avukat gibi.

A ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

A harfi ile başlayan Türkçe kelimelerin dışında yine bu harf ile başlayan çok sayıda İngilizce sözcük de bulunur. A ile başlayan İngilizce kelimeler, özellikle yabancı dil öğrenmek isteyenler için ayrı bir öneme sahiptir. A harfi İngilizce dilinde okunurken “ey” şeklinde okunmaktadır.

İngilizce sözcükleri öğrenirken anlamları ile birlikte öğrenmek oldukça önemli bir konudur. A harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sayı açısından fazladır. Bu bağlamda A ile başlayan İngilizce sözcüklerin bazıları ve bu sözcüklerin manaları şu şekildedir: