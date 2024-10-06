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A ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce A harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.10.2024 21:09
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Dilimiz sözcük sayısı yönünden epey zengin bir dil olarak tanımlanmaktadır. Sözcük sayısının bu kadar çok olmasının temel nedenlerinden biri alfabemizin 29 harften oluşması ve her harfin kendi içerisinde binlerce kelimeye yer vermesidir. Bu harflerden biri alfabemizin de ilk harfi olarak bilinen A harfidir. Bu harfle başlayan çok fazla kelime mevcuttur. Peki, A ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce A harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

A ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce A harfi ile başlayan kelimeler

A ile başlayan kelimeler sayı yönünden oldukça fazladır. Günümüzde pek çok kişi bu harfle başlayan çeşitli sözcükleri gerek yazışmalarda gerekse gündelik sohbetlerinde sıklıkla kullanmaktadır. A harfi ile başlayan kelimeler Türkçemizde olduğu gibi İngilizcede de çok sayıda mevcuttur. İngilizce A harfi ile başlayan kelimeleri hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde kullanırken manalarını bilerek kullanmakta oldukça önemlidir.

A ile başlayan kelimeler nelerdir?

A harfi alfabemizin ilk harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu harf aynı zamanda ünlü harfler arasında yer alır. Dil, dudak ve ağız şeklinin hâline göre ünlü harfler farklı özellik taşımaktadır. A harfi dilin durumu baz alındığında kalın ünlü, ağız bölümünün açıklığına göre geniş ünlü ve dudakların hâline göre de düz ünlü olarak isimlendirilmektedir.

A ile başlayan Türkçe kelimeler sayı açısından epey çoktur. Bunun yanı sıra A ile harfi başlayan 4 harfli, 5 harfli, 10 harfli çok sayıda da sözcük bulunmaktadır. A harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında “an, ay, acıkma, aşk, acı” gibi bazı sözcükler daha yaygın kullanılmaktadır. Bu bağlamda A ile başlayan kelimelerden bazıları şu şekildedir:

  • A ile başlayan 4 harfli kelimeler: Anne, ayna, alın, açık, adam, ağız, alet, akıl, ağrı, adım, aile, akne, aman, alan, alay, algı, âmin, amca, anam, asil, atik, arzu, aşçı, ayva, aval, avlu, askı, aziz, akın, alçı gibi.

  • A ile başlayan 5 harfli kelimeler: Acemi, abone, adeta, ahlak, ahmak, acılı, abiye, acele, acıma, afişe, adale, acuze, adına, açmaz, akşam, akide, akrep, ahenk, amele, alaka, akçıl, analı, andaç, anmak, arıcı, arazi, anzak, atfen, asmak, aşevi gibi

  • A ile başlayan 6 harfli kelimeler: Açelya, abanma, açmacı, adalet, acımak, adapte, ağalık, ağabey, ağıtçı, aheste, ahiret, aitlik, ailevi, akşama, alaşım, akraba, aksine, alaycı, alımlı, albeni, amnezi, alışık, aralık, antika, aramak, asgari, arıtma, asalet, avanak, avukat gibi.

A ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

A harfi ile başlayan Türkçe kelimelerin dışında yine bu harf ile başlayan çok sayıda İngilizce sözcük de bulunur. A ile başlayan İngilizce kelimeler, özellikle yabancı dil öğrenmek isteyenler için ayrı bir öneme sahiptir. A harfi İngilizce dilinde okunurken “ey” şeklinde okunmaktadır.

İngilizce sözcükleri öğrenirken anlamları ile birlikte öğrenmek oldukça önemli bir konudur. A harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sayı açısından fazladır. Bu bağlamda A ile başlayan İngilizce sözcüklerin bazıları ve bu sözcüklerin manaları şu şekildedir:

  • Apple: Elma
  • Age: Yaş
  • Again: Yeniden veya tekrar
  • Air: Hava
  • Action: Eylem, hareket ya da etki
  • April: Nisan
  • Ago: Önce
  • Animal: Hayvan
  • About: Hakkında
  • Away: Uzak
  • Author: Yazar
  • Ask: Soru sormak
  • Appear: Görünmek
  • Arm: Kol
  • Ability: Kabiliyet
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İngilizce türkçe
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