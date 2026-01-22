A.Madrid maçı sonrası Noa Lang transferi duyuruldu! Galatasaray ilk transferini bitirdi

Galatasaray dün gece 1-1 berabera kalarak Şampiyonlar Ligi'nde üst tur vizesini almayı neredeyse garantilerken, maçın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim ise formanın daha teri kurumadan bir müjdeli haber daha verdi.

NOA LANG GALATASARAY'DA!

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano maçın hemen bitiminin ardından taraftarları heyecan sokacak o açıklamayı yayınladı. Romano, "Galatasaray, Atletico Madrid ile berabere kaldıktan sonra Napoli’ye tekliflerini kabul ettiğini iletti.

Galatasaray, Napoli’nin istediği şartları kabul etti. Napoli 30 milyon istiyordu, Galatasaray ise 26-27 milyon talep ediyordu. Ancak İngiliz kulüplerinin devreye girmesiyle durum değişti. Bana söylenenlere göre bu kulüp Fulham değildi, başka bir İngiliz takımıydı. Bu kulüp Noa Lang için girişimde bulundu.

Bu noktada Galatasaray, oyuncuyu kaybetme riski olduğunu fark etti ve Napoli’nin sunduğu şartları kabul etmeye karar verdi. Oyuncuyla anlaşma tamam, her şey bitti. Şimdi yapılması gereken belgelerin kontrol edilmesi, imzaların atılması ve tüm teknik prosedürlerin tamamlanması.

Şu an için Noah Lang’in Galatasaray’dan Napoli’ye transferi son aşamaya gelmiş durumda." dedi.

TRANSFERİN RAKAMLARINI DUYURDU...

Galatasaray'ın İtalyan devi Napoli'den transfer ettiği Noa Lang içim sarıkırmızılılar 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve oyuncunun sene sonunda opsiyonel olarak satın alma bedeli ise 30 milyon euro olacak. Galatasaray oyuncudan memnun olması durumunda sene sonu itibariyle bu ücreti yatırması durumunda yıldız isimle uzun vadeli sözleşme imzalayabilecek.

OKAN BURUK'TAN ATLETICO MADRID MAÇI SONRASI TRANSFER AÇIKLAMASI...

SORU: Bu sonuç, transfer politikanız üzerinde etkili olacak mı?

Okan Buruk: "Önümüzü görmek önemliydi, aslında bunu da beklemedik. Görüşmelerimiz sürüyor. Her oyuncuyu buraya ocak transferinde getirmek zor olabiliyor veya genç oyuncular bulabiliyoruz ama ilk tercihleri Premier Lig oluyor. Yaş sınırı düşük olan oyuncular genel olarak Türkiye ligini başlangıç olarak kariyer düşüşü olarak görebiliyorlar. Burada oyuncu bulmak zor olabiliyor ama Şampiyonlar Lig'inde olmak çok önemli bir etken. Bu bize çok fazla yardımcı olacak diye düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.