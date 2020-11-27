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A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi. Belçika, sıralamanın zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak çıktı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı. Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

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Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı. En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.

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FIFA sıralamasında ilk 10 şöyle şekillendi:

1 - Belçika: 1780
2 - Fransa: 1755
3 - Brezilya: 1743
4 - İngiltere: 1670
5 - Portekiz: 1662
6 - İspanya: 1645
7 - Arjantin: 1642
8 - Uruguay: 1639
9 - Meksika: 1632
10 - İtalya: 1625

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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