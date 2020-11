Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine yanıt

"CUMHURBAŞKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Borç konusunda ilk kala gelenin her zaman devlet olduğunu kaydeden Özdemir, "Borç deyince hemen aklımıza devletimiz geliyor. Çünkü futbol ailesi olarak başımız ne zaman dara düşse, yardımımıza koşan bir devletimiz var. Bu konuda sporu seven, sporcuya büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler için tabii ki büyük bir şanstır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna olan destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Buradan bir kez daha; tesisler, stadyumlar ve altyapı konuları başta olmak üzere Türk sporuna değer veren ve değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bizlere her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edeceğine inanıyoruz. Ancak devletimiz de bir yere kadar. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine hep yük olan değil, katkı yapan bir yapıya kavuşmalıdır" dedi.

"SPOR YASASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Spor yasasının da yürürlüğe girmesini beklediklerini bildiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Bunun için de gerekli olan reformları hep birlikte başlatmalıyız, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir futbol ekonomisine kavuşarak girmeyi hedef olarak seçmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak olan ise yapısal düzenlemeleri yapmamız gereğidir. Çok yakın bir zamanda spor yasasının yürürlüğe girmesini bekliyoruz. İnşallah yeni yasa Türk futbolu için hayırlı olacak hem de büyümesine önemli derecede katkılar sağlayacaktır. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çok değerli çalışmaları oldu. Geçtiğimiz ocak ayında spor şûrası toplayarak önemli bir adım attı. Oradaki istişarelerin meyvelerini toplamaya yakın zamanda başlayacağız. Sayın Bakanımıza, hem yasa çalışmaları hem de Türk futboluna sağladıkları maddi ve manevi tüm katkıları için teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte en kısa süre içerisinde, mali krizleri atlatmış, seyircili maçlara kavuşmuş, dünyada hak ettiği değeri bulmuş, bütün bireyleri ile futbolun keyfini çıkartan bir ortama kavuşacağız. Tabii başarıya ulaşmanın anahtarlarından birisi de, futbolda uluslararası temsil ve rekabetin içinde yer almaktır. Bu, ülke futbolunun hem seviyesini gösterir hem de ekonomik gücünü belirler. Salgın sürecinde asla taviz vermememiz gereken konu ise uluslararası rekabetten geri kalmamak olmalıdır. Bu sebeple, millî takımımız ve kulüplerimize önemli sorumluluklar düşmektedir."