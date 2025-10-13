SPOR

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında yarın Gürcistan ile Kocaeli’de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktiği üzerine çalışıldı.

A Milli Takım kafilesi, saat 20.00’de Riva’dan otobüsle Kocaeli’ye hareket edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45’te Kocaeli Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

Gürcistan Türkiye Dünya Kupası elemeleri
