A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ederse kasasını dolduracak!

A Millî Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin kritik mücadelesinde sahasında Letonya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar mücadeleyi kazanması durumunda Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyma yolunda önemli bir avantajın sahibi olurken, kasasını da dolduracak.

9 MİLYON EURO

Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.

TOPLAM DAĞITILACAK MİKTAR...

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.

