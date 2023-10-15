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A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ederse kasasını dolduracak!

15.10.2023 18:27 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 elemeleri kapsamında Letonya'yı konuk edecek A Milli Takım mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda avantajı cebine koymak isterken, 3 puanı hanesine yazdırması halinde önemli bir gelirinde sahibi olacak. İşte detaylar...

A Millî Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin kritik mücadelesinde sahasında Letonya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar mücadeleyi kazanması durumunda Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyma yolunda önemli bir avantajın sahibi olurken, kasasını da dolduracak.

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Letonya Letonya

9 MİLYON EURO

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Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.

TOPLAM DAĞITILACAK MİKTAR...

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Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.

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