A Milli Futbol Takımı'na yeni sponsor

Bankanın İstanbul’da bulunan genel merkezinde düzenlenen sponsorluk törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım futbolcularından Emre Belözoğlu ve bankanın yöneticileri katıldı. İmza töreninde açılış konuşmasını yapan DenizBank Ceo'su Hakan Ateş, "EURO 2020’de yolumuz açık, sonu kupa olur inşallah. Bankamız olarak futbola aralıksız destek verdik. Biz bu anlaşmamızda erkek milli takımımızın sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu 3 yıllık bir dönemi kapsıyor. Şanslı bir dönemdeyiz çünkü 2020 Avrupa Şampiyonası'ndayız. Bir banka olarak milli takımla sponsorluk yapmak bizim gurur meselesi. Bankamız milli takıma destek vermeye devam edecek. Sadece futbolda değil, diğer dallarda da, voleybol ve basketbola da desteklerimizi sürdürüyoruz. Türk futbolunun 500 milyon dolar çerçevesinde fonluyorduk. Şimdi 300 milyon dolar seviyesinde bir finansımız var. Futbol deyince Türkiye’de akan sular duruyor. Ben bu çerçevede öncelikle başkanımız olmak üzere tüm yönetim kuruluna, hocamıza, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye Kupası maçı olmasına rağmen Emre Belözoğlu burada. Kendisine ayrı teşekkür ediyorum. Biz sonuna kadar Türk sporunun yanındayız" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK "Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün burada, finans dünyasının köklü bankalarından biri ile çok önemli bir iş birliğine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu özel günümüzde, burada bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Türk sporuna değerli yatırımlarda bulunan bu bankamız ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu imza ile Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımımızın sponsorları arasına giriyor. Bu anlaşma vesilesiyle değerli katkıları ve bizlere duydukları güven için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bu destekleri, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran A Milli Takımımızın gücüne güç katacaktır. İnşallah tüm sponsorlarımızla birlikte, önümüzdeki turnuvalarda istikrarlı başarıyı yakalayıp büyük hedeflerimize ulaşacak ve ülkemize önemli mutluluklar yaşatacağız. Ülkemiz ve dünyanın önde gelen markaları ile sponsorluk anlaşmalarına imza atan federasyonumuz, gelirlerini daima artırdı. Bu iş birliklerimiz, devletimizin destek ve yatırımları ile birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı. Bu süreçte, değerli hocamız Şenol Güneş ile birlikte heyecanını yaşadığımız 2002 Dünya Kupası üçüncülüğümüzün yanı sıra, EURO 2008’de yarı final coşkusunu tattığımız Avrupa Şampiyonası finallerine 5. kez katılıyoruz. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz. A Milli Takımımız, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz, sponsorlarımız, futbol ailesi ve Türk halkının ortak sinerjisiyle hep birlikte bu yaza damga vuracağımıza inanıyoruz. Bu birlik ve beraberlik; EURO 2020’de bizi başarıya taşıyacak, sonraki turnuvaların da kapılarını açacaktır. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: İNŞALLAH BEKLENTİYE CEVAP VERİRİZ Törende söz alan ve Avrupa Şampiyonası’nda büyük sorumlulukları olduklarını belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Futbol endüstrisi büyük bir iş yeri oldu. Herkesin alanları değişti. Başkanımız futboldan bahsetti ama o da ekonomi. Bizim işimiz futbol. Bizim mesleğimiz bu ama paranın da gelmesi bizi sevindiriyor. Güzel bir meslek, bir de para verince güzelleşiyor. Ama en güzel şey şu anki ambiyans. Buna benzer bir kalabalığı Dünya kupası yarı finalinde görmüştüm. Böylesine üst katılımlı bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştığınız insanları dikkatli seçmelisiniz. Onlar ne kadar iyi olursa siz de iyi olursunuz. Küresel bir başarıya ihtiyaç var. Avrupa Şampiyonası’nda bir yola çıkacağız. Toplam kalite önemli. Sponsorların kaliteli marka olması bizi zenginleştiriyor. Biz dünya kupasına gittiğimizde yalnızdık. Bugün birlikteyiz. Bir korkum var inşallah beklentiye cevap veririz. Avrupa şampiyonası çok önemli, dünya kupası da önemli. Bu çocuklar yetenekli, karakterli. İnşallah oralarda da olacaklar. Ülke adına yeni şeyler sunmak istiyoruz. Şimdi açılış maçını yapacağız. Umarım Dünya Kupası’nda olduğu gibi ilk 3’e gireriz. Günü bugünden daha iyi yapmak için bize görev verildi. Kurumlar, kulüpler çok önemli. Onlar için de çalışıyoruz. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz" açıklamasını yaptı.