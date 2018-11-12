A Milli Takım kadrosunda değişiklik

İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takımı'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanma nedeniyle İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi.
Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.
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