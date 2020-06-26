A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde fikstürü belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlı takım, B Ligi Grup 3'te ilk maçına 3 Eylül'de Macaristan karşısında çıkacak.
3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye
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