SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.06.2020 19:15 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Türkiye 3 Eylül'de evinde Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde fikstürü belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlı takım, B Ligi Grup 3'te ilk maçına 3 Eylül'de Macaristan karşısında çıkacak.

3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Bakandan 1000 kişiye milli takım formasıBakandan 1000 kişiye milli takım forması
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı!

Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İşte Arda'yı çıldırtan Bilal Meşe yazısı

İşte Arda'yı çıldırtan Bilal Meşe yazısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

Zeki Çelik: Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu

Zeki Çelik karantina sürecini anlattı

Şenol Güneş, rakip hocalarla görüştü

Şenol Güneş, rakip hocalarla görüştü

Bakan Kasapoğlu'ndan 1000 kişiye milli takım forması

Bakandan 1000 kişiye milli takım forması

Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum

'EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum'

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri değişmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.