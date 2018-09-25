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A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptaki son maçında mağlup oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son maçında Avustralya'ya 90-64 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptaki son maçında mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Avustralya’ya 90-64'lük skorla mağlup oldu. Milliler, çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayacak.

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Santiago Martin Arena’da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti. Mücadeleye ay-yıldızlılar, Işıl Alben, Ayşe Cora, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikasını Avustralya 12-5 önde geçti. Cambage ile hücumları organize eden Avustralya, 7. dakikada durumu 21-8’e getirdi. İlk periyotu 32-19 geride tamamlayan Milliler, ikinci çeyreğin başında Işıl Alben ile turnike basket buldu. Cambage’in sayılarıyla hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Avsutralya, 16. dakikada durumu 47-23 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Takım 53-33 geride kapattı.

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Üçüncü periyotta Cambage ve George ikilisiyle sayılar bulan Avustralya, durumu da 59-33’e getirdi. Quanitra Hollingsworth’un pota altından bulduğu iki basketle rakibinin serisine son veren ay-yıldızlılar, buna karşın boyalı alanı savunmakta zorlandı. Mücadelenin final periyotuna 75-49 önde giren Avustralya, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de skor üstünlüğünü korudu. 35. dakikayı 83-58 geride geçen Milliler, mücadeleden de 90-64 mağlubiyetle ayrıldı.

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