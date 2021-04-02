A Milli Takım'a koronavirüs şoku! 10 oyuncu...

A Milli Takım'da koronavirüs şoku yaşandı. Hatta bazı oyuncular kritik Letonya maçı öncesi kadrodan ayrılmak zorunda kaldı ki bu durumu alınan sonucu da etkiledi. Bu önemli oyuncular takımlarının hafta sonu yapacağı kritik maçlarda görev yapamayacak.

Juventus forması giyen Merih Demiral, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, Lille forması giyen Zeki Çelik'in durumları kulüp ya da teknik adamları üzerinden açıklandı. Özellikle PSG - Lille maçında Zeki Çelik'in eksiği konuk takım için kritik olacak.

Resmen açıklanmasa da Galatasaray 'ın Hatayspor kadrosunda yer alamayan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, yine Letonya maçı öncesi kadrodan alınan Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Dorukhan ayrıca yine kadrodan erken ayrılan Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can ve Nazım Sangare'nin muhtemelen Covid-19 sıkıntısı nedeniyle formalarından uzak kalacak.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Emre Kılınç ve Taylan'ın yokluğu ayrıca Beşiktaş 'ta Ghezzal ve Aboubakar gibi isimlerin eksikliğinde önemli bir görev üstlenebilecek Cenk Tosun'un yokluğu keza Fenerbahçe 'de Nazım ve İrfan Can'ın yokluğu takımları ciddi şekilde etkileyebilir.

