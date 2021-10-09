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A Milli Takım'da acı istatistik! 19'da 0

09.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, Norveç karşısında yaptığı 19 ortada hiç isabet kaydedemedi.

A Milli Takım'da acı istatistik! 19'da 0

A Milli Futbol Takımımız'ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçtan dikkat çekici bir rakam ortaya çıktı.

Millilerimiz, maç boyunca yaptığı 19 ortada hiç isabet kaydedemedi.

7 kez Caner Erkin, 5 kez Cengiz Ünder, 3'er kez Hakan Çalhanoğlu, 2'şer kez Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile orta deneyen Millilerimiz, hiç birinde takım arkadaşlarını bulamadı.

ŞUTLARDA DA İSABET SAĞLAYAMADIK

Millilerimiz, maç boyunca ceza sahası içinden şut atmakta da zorlandı.

Maçta 10 şut atan ve 3'ü Kerem Aktürkoğlu ve 1'i Burak Yılmaz olmak üzere 4'ünü ceza sahası içinden çeken Milli futbolcularımız, 2 isabet sağladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutta isabet sağlayan ve golü bulan Milli takımımız, diğer isabetli şutunu ise ceza sahası dışından ve tehlike yaratmayacak şekilde Hakan Çalhanoğlu ile çekti.

Maç boyunca Kerem Aktürkoğlu 3'te 1, Hakan Çalhanoğlu 2'de 1, Yusuf Yazıcı 2'de 0, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise 1'de 0 şut rakamlarıyla oynadılar.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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