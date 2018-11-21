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İşte Lucescu'nun yerine gelecek isim!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun geleceği kamuoyunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nda da tartışılırken, başkan Yıldırım Demirören'in Rumen teknik adamın arkasında olduğu bilgisine ulaşıldı. Olası bir ayrılık yaşanması halinde de akıllarda isim belli oldu.

İşte Lucescu'nun yerine gelecek isim!

A Milli Takım'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Mircea Lucescu döneminin hayal kırıklığı yaşatması Rumen teknik adamın geleceğini tehlikeye sokarken Riva kulüplerinde bugün ilginç bir iddia gündeme geldi...

Rumen teknik adam konusunda TFF yönetimi adeta ikiye bölünürken, 'Lucescu ile devam etmeyelim' diyen bazı isimlerin "Maksat yeniden yapılanmaysa gençleşmeyse macera aramaya gerek yok aradığımız isim aramızda" diyerek Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas'ın ismini ortaya attıkları öğrenildi.

Riva kulislerinde başkan dahil bazı isimlerin de Lucescu ile devam edilmesi yönünde görüş belirttikleri; hatta güven aşılama konusunda Rumen teknik adamla sözleşme bile yenilemenin dahi gündeme geldiği öğrenilirken, bazı yöneticilerin ise Rumen hocaya karşı oldukları ifade edildi. Ancak TFF yönetiminin dışarıdan yeni bir isimle, yeni bir maceraya girme gibi planının olmadığı, geçiş dönemi olacaksa; bu süreçte takımın başına geçecek ismin de hali hazırda görevde olan Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın olabileceği belirtildi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı Türkiye mircea lucescu tolunay kafkas

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ya koca tür fıtbolunda aadam mı yok bu tolunay ayısı kabdayı kavgacı valahi pes ya abi ne başarısı var adam dövmekten başka bu adamın söyleyin bizde bilek yuh yuhhhhh
tolunayın şimdiye kadar kulüplerde hangi başarıları varki.başında olduğu takımların %90 ı liglerinde küme düştü.kabadayı müsvettesi terimi ihya etmiştiniz sırada tolunaymı var.hayırlı uğurlu olsun.
Bi geldiniz ne ettiniz neler oldu da; hem futbolda başarısız olduk birde üstüne insanların fıtbola olan düşkünlüğünü yerle bir ettiniz...Stadları büyütünüz,isimlerini değiştirdiniz ama o stadları dolduramadınız.Ve her geçen günde stadlarda ki insanlar azalıp duruyor.Eskiden derbi rekabeti ve çekişmesi vardı.Ama gittikçe o rekabette azalıyor sanırım.Galiba bu futboldan soğutmayıda o feto itinin birden çok parmağı etkinmi oldu ne?Artık inanın milli maçlar dahi o heyecanı yemin ediyorum ki veremiyor.Yemin ederim ki bir şeyler oldu.Galiba TÜRKİYEMDE futbola bir bardak su içelim ve elfatiha diyelim
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