SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı, kamptan ayrıldı!

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı, kamptan ayrıldı!

14.06.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kampından ayrıldı. TFF'den konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı, kamptan ayrıldı!
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'a kötü bir haber geldi. A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF AÇIKLADI!

kapak_212135

TFF'den konuyla alakalı olarak "Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stefan Kuntz gidecek mi? TFF Başkanı açıkladıStefan Kuntz gidecek mi? TFF Başkanı açıkladı
Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi!
Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü son dakika milli takım a milli takım aday aday kadro eleme

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Buruk'tan şaşırtan Yusuf Demir kararı!

Buruk'tan şaşırtan Yusuf Demir kararı!

Pirlo ile görüşme 1.5 yıl önceden yapılmış!

Pirlo ile görüşme 1.5 yıl önceden yapılmış!

Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı!

Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.