A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı, kamptan ayrıldı!

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'a kötü bir haber geldi. A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF AÇIKLADI!

TFF'den konuyla alakalı olarak "Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı."



