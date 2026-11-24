Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli kulüpte gelecek yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçimiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Başkanlığa adaylık ihtimalini değerlendiren Göktürk, Aziz Yıldırım'ın seçimde yer alması durumunda aday olmayacağını belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

'AZİZ YILDIRIM YOKSA ADAYIM'

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Barış Göktürk, gelecek yıl yapılması planlanan Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde adaylık konusundaki düşüncelerini paylaştı. Başkanlık yarışına girip girmeyeceği sorulan Göktürk, Aziz Yıldırım'ın aday olduğu bir seçimde kendisinin yarışa dahil olmayacağını ifade etti. Göktürk, konuyla ilgili olarak, "Ben Aziz Başkan'ın olduğu hiçbir yerde aday olmam, onun yokluğunda ise her zaman adayım." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın aday olmadığı bir seçimde Fenerbahçe başkanlığı için yarışabileceğinin sinyalini verdi.

ANLAŞMAZLIK İDDİALARINA YANIT

Barış Göktürk, Aziz Yıldırım ile arasında sorun yaşandığı ve yönetim içerisinde fikir ayrılıklarının krize dönüştüğü yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Başkan Aziz Yıldırım ile herhangi bir probleminin bulunmadığını vurgulayan Göktürk, yönetim kurulu üyeleriyle de uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Göktürk, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ne başkanımız Aziz Yıldırım'la ne de yönetimden herhangi bir arkadaşımla sorunum yok. Fikir ayrılıkları tabii ki olabilir. Yönetimler de bunun için var."