FIFA, Türk futbolunun iki kulübüne transfer yasağı getirdi. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orta Yapı Pendikspor, uluslararası futbolun yönetim organı tarafından yaptırıma uğrayan takımlar arasında yer aldı.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasakları listesinde iki kulübe yönelik kararların detayları da açıklandı. Listede yer alan bilgilere göre Gençlerbirliği ve Pendikspor'un karşı karşıya kaldığı cezaların süreleri birbirinden farklılık gösterdi.

3 DÖNEM YASAK!

Başkent ekibi Gençlerbirliği, FIFA tarafından verilen 3 transfer dönemi boyunca geçerli olacak yasakla karşı karşıya kaldı. Bu karar doğrultusunda kırmızı-siyahlı kulüp, cezanın yürürlükte olduğu dönemlerde kadrosuna yeni futbolcu dahil edebilmek için gerekli oyuncu kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

PENDİKSPOR'UN YASAĞINDA SÜRE SINIRI YOK

FIFA'nın yaptırım uyguladığı bir diğer Türk kulübü ise Orta Yapı Pendikspor oldu. Trendyol 1. Lig temsilcisine verilen transfer yasağında ise belirli bir dönem sınırı bulunmuyor. Pendikspor, söz konusu yaptırım kaldırılana kadar yeni futbolcu kaydı yapamayacak.

Böylece iki Türk kulübü de FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer alırken, uygulanan cezaların süreleri farklılık gösterdi.