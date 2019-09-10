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A Milli Takım'da sakatlık şoku! İşte Şenol Güneş'in 11'i

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 7’si resmi, 3 özel maçta ay yıldızlılar 8 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KULÜBEYE

A Milli Takım’daki performansı eleştiri konusu olan Hakan Çalhanoğlu, Moldova maçında yedek soyunacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan’ı korumak için bugün oynatmama kararı aldığı belirtildi. Belinde ağrısı olan Emre Belözoğlu’nun durumu ise bugün netleşecek


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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı Moldova Şenol Güneş

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