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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkartılabilir

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 21:01
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A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan sakatlık haberi gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılma durumu olduğu öğrenildi.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkartılabilir

A Milli Futbol Takımı'nda beklenmedik bir sakatlık yaşandı. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı’nda kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı.

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KADRODAN ÇIKARTILABİLİR!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılma durumu olduğu öğrenildi.

Teknik direktör ve sağlık ekibinin raporları doğrultusunda nihai kararın verileceği bildirildi.

OZAN KABAK DA KADRODAN ÇIKARILMIŞTI!

İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti. 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarılmıştı.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen stoper Çağlar Söyünce de sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarılmıştı.

MONTELLA'DAN SAKATLIK SÖZLERİ

EURO 2024 öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerine de dikkat çeken Vincenzo Montella, “Bütün bu maçları seçerken ileride karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Kadroda çok fazla genç futbolcunun bulunduğu ve deneyimin az olduğu noktalar var. O maçlarla bu deneyim açığını kapamak istedik. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Tek canımız sıkan önüne geçemediğimiz sakatlıklar” şeklinde konuştu.

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