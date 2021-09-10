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A Milli Takım için 5 aday: Aykut Kocaman, Fatih Terim, Okan Buruk, Mustafa Denizli, Löw

10.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk'un gelmesi ihtimali belirdi. Fatih Terim ve Mustafa Denizli de alternatifler arasında...

A Milli Takım için 5 aday: Aykut Kocaman, Fatih Terim, Okan Buruk, Mustafa Denizli, Löw

Euro 2020'de alınan başarısız sonuçların ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım 'da Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde 69 yaşındaki teknik direktör TFF Başkanı Nihat Özdemir'le toplantı gerçekleştirdi. Dün kararla ilgili bir şey açıklanmadı ancak TFF bugün yaptığı açıklama ile tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığını duyurdu.

OKAN BURUK GÜNDEME GELDİ

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Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli antrenörün yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk isimleri gündeme geldi.

FATİH TERİM YA DA MUSTAFA DENİZLİ 4 MAÇ İÇİN GELEBİLİR

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A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek.

TFF, Şenol Güneş ile yollarını ayırdıTFF, Şenol Güneş ile yollarını ayırdı

AYKUT KOCAMAN VE OKAN BURUK İHTİMALİ

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Diğer seçenekler ise büyük takım tecrübesi bulunan Aykut Kocaman ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk.

LOW SÜRPRİZİ

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Federasyon ilk görüşmesini Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptı. Ünlü teknik adam bu teklifi reddetti.

Alman çalıştırıcı Euro 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayı bırakmıştı. Löw'ün yerine Bayern Münih'ten ayrılan Hansi Flick getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk Şenol Güneş Aykut Kocaman Türkiye Milli Futbol Takımı
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