A Milli Takım için 5 aday: Aykut Kocaman, Fatih Terim, Okan Buruk, Mustafa Denizli, Löw

Euro 2020'de alınan başarısız sonuçların ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım 'da Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde 69 yaşındaki teknik direktör TFF Başkanı Nihat Özdemir'le toplantı gerçekleştirdi. Dün kararla ilgili bir şey açıklanmadı ancak TFF bugün yaptığı açıklama ile tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığını duyurdu.

OKAN BURUK GÜNDEME GELDİ

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli antrenörün yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk isimleri gündeme geldi.

FATİH TERİM YA DA MUSTAFA DENİZLİ 4 MAÇ İÇİN GELEBİLİR

A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek.

AYKUT KOCAMAN VE OKAN BURUK İHTİMALİ

Diğer seçenekler ise büyük takım tecrübesi bulunan Aykut Kocaman ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk.

LOW SÜRPRİZİ

Federasyon ilk görüşmesini Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptı. Ünlü teknik adam bu teklifi reddetti.

Alman çalıştırıcı Euro 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayı bırakmıştı. Löw'ün yerine Bayern Münih'ten ayrılan Hansi Flick getirildi.



