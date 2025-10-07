A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı başlıyor: Gürcistan maçı öncesi biletler satışta

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile kritik maçlara çıkıyor. Bilet satışları başlarken, uzmanlar milli takımın şansını değerlendiriyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önemli bir sınav verecek. E Grubu'nda yer alan Türkiye, 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Bu kritik maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Genel bilet satışları ise yarın (8 Ekim) saat 14.00'te başlayacak.

ÖNCE BULGARİSTAN SONRA GÜRCİSTAN

Milli takım, Bulgaristan maçının ardından Gürcistan ile de karşı karşıya gelecek. Bu maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 2026 Dünya Kupası elemeleri, Türkiye için büyük önem taşıyor. Zira, Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu dev organizasyona katılmak, milli takımın prestiji açısından büyük bir başarı olacaktır.

Milli takımın, Gürcistan ve Bulgaristan maçları başta olmak üzere, tüm eleme maçlarında en iyi oyununu sergilemesi ve puan kayıplarından kaçınması gerekiyor. Teknik direktör ve oyuncuların bu sorumluluğun bilincinde olduğu ve Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacakları belirtiliyor.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerindeki performansı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Gürcistan ve Bulgaristan maçları, milli takımın geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Bilet satışlarının başlamasıyla birlikte, taraftarların da milli takıma olan desteği artıyor. Umut ediyoruz ki, A Milli Takım, elemelerde başarılı bir performans sergileyerek, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eder ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder.