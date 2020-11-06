A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin'e A Milli Takım müjdesi... Sezon başında eski takımı Fenerbahçe'ye dönen ve üst düzey performansıyla Sarı-Lacivertlilerin başarısında önemli pay sahibi olan 1988 doğumlu sol bek, bu performansının karşılığını A Milli Takım'a seçilerek aldı. A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosunda başarılı sol bek Caner Erkin de yer alıyor. Başarılı sol bek, Milli Takım formasını son olarak 6 Ekim 2017'de İzlanda karşısında giymişti. Erkin, 3 yılı aşan bir süre sonra milli takıma geri dönüş yaptı. Bu süre zarfında Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, sol bekte Hasan Ali Kaldırım ve Umut Meraş'tan yararlanmıştı.
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.
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