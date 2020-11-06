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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu. 3 yıldır milli formaya hasret kalan Caner Erkin de aday kadroya çağrıldı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin'e A Milli Takım müjdesi... Sezon başında eski takımı Fenerbahçe'ye dönen ve üst düzey performansıyla Sarı-Lacivertlilerin başarısında önemli pay sahibi olan 1988 doğumlu sol bek, bu performansının karşılığını A Milli Takım'a seçilerek aldı. A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosunda başarılı sol bek Caner Erkin de yer alıyor. Başarılı sol bek, Milli Takım formasını son olarak 6 Ekim 2017'de İzlanda karşısında giymişti. Erkin, 3 yılı aşan bir süre sonra milli takıma geri dönüş yaptı. Bu süre zarfında Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, sol bekte Hasan Ali Kaldırım ve Umut Meraş'tan yararlanmıştı.

İŞTE ADAY KADRO

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Emre Kılınç niye yok
Şenol güneş in fenerbahçe ve altay komplosu devam edio. kuyruk acısı bi türlü çıkmıo demekki. 2010-2011 şampiyonluğu bugün 1 kez daha tescillenince
Caner Erkin mi almış ooo hayret hasanım gitti mi
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