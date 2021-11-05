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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

05.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez kafileye dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

İşte A Milli Takım'ın kadrosu:

051636121054


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cebelitarık Ersin Destanoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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