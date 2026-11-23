Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak isim belli oldu. İngiliz hakemin geçmişte Türk takımlarının maçlarında aldığı sonuçlar ise dikkat çekti.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇINI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. İngiliz hakem, daha önce Avrupa kupalarında birçok Türk takımının mücadelesinde de görev aldı.

TÜRK TAKIMLARININ MICHAEL OLIVER KARNESİ

Michael Oliver'ın yönettiği Türk takımlarının Avrupa kupası maçlarında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

22.10.2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

16.03.2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla

16.08.2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor

29.08.2019: Trabzonspor 0-2 AEK

21.02.2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe

03.10.2018: Porto 1-0 Galatasaray

14.03.2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih

16.03.2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos

18.02.2016: Galatasaray 1-1 Lazio

SON İKİ TÜRK TAKIMI MAÇINDA GALİBİYET

Verilen maç listesine göre Michael Oliver'ın yönettiği son iki Türk takımı karşılaşmasında temsilcilerimiz sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Sevilla karşısında 1-0'lık sonuç elde etti.