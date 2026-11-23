Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak isim belli oldu. İngiliz hakemin geçmişte Türk takımlarının maçlarında aldığı sonuçlar ise dikkat çekti.
UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. İngiliz hakem, daha önce Avrupa kupalarında birçok Türk takımının mücadelesinde de görev aldı.
Michael Oliver'ın yönettiği Türk takımlarının Avrupa kupası maçlarında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
22.10.2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
16.03.2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla
16.08.2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor
29.08.2019: Trabzonspor 0-2 AEK
21.02.2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe
03.10.2018: Porto 1-0 Galatasaray
14.03.2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih
16.03.2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos
18.02.2016: Galatasaray 1-1 Lazio
Verilen maç listesine göre Michael Oliver'ın yönettiği son iki Türk takımı karşılaşmasında temsilcilerimiz sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Sevilla karşısında 1-0'lık sonuç elde etti.
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