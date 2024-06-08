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A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 16:13
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımız bestesi paylaşıldı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Mill, Takımımız için özel bir beste hazırlanmıştı. Bu beste taraftarlarla paylaşıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA: "A MİLLÎ TAKIMIZA VE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA HEDİYE ETTİ"

TFF'den yapılan açıklamada; "Milyonların severek dinlediği Sefo, aylarca üzerinde çalışarak yeni müzik melodileri ile hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladı.

A Millî Takım oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan "Türkiye'm" isimli şarkı Ay-Yıldızlı formayı göğsünde gururla taşıyan A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel olarak hazırlandı.

Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî Takımımız adına tescil ettirerek A Millî Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

"Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında Sefo, A Millî Takımımıza büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takımımız için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

"Türkiye'm" şarkısı bugün ilk defa TFF Youtube kanalında yayınlandıktan sonra, Spotify, Fizy, Muud, Apple Music, iTunes, YouTube Music, Instagram, Facebook, TikTok vb. tüm dijital platformlarda ve aynı anda radyo ve TV'lerde yayınlanacak.

"Türkiye'm" şarkısının klibi de yakında A Millî Takımımızı destekleyen tüm vatandaşlarımıza sunulacak.

Sefo hakkında:

Sefo, 1998 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 2013 yılında ilk kaydını alan Sefo, aynı yıl yakın arkadaşı T One ile "Sokaktan" adlı albümünü yaptı. Sefo, 2021-2022 yıllarında "Toz duman", "Bilmem mi?" ve "Isabelle" isimli single çalışmalarını yayınlayarak geniş kitleler tarafından sevildi ve takip edildi. 2024 yılında ise söz ve müziği kendisine ait olan "İmparator" adında 12 şarkılık bir albüm yayınladı.

Her yaştan büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Sefo, yeni şarkıları ile zirvede yer almaya ve yurt içi, yurt dışı konserlerine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Şarkının sözleri:

Şampiyon uyan!
Sahada tam gaz sesini duyar

Türkiye bu ya!
Rakip farketmez her şekil uyar

Ay-Yıldız bu ya!
90 dakika ruhunu koyan

Türkiye bu ya!
Avrupa - Asya sesini duyar

Avrupa merhaba!
Söyle bana
Kupayı kazanacağız sahada
Sok bunu kafana
Saygı dur Ata'ma!
Hatırlamazsan sor babana

Tribün havada, Ay-Yıldız sahada
Golleri köşeye köşeye yaz
Taktik yok bam - bam - bam
Şutları "ra-ta-ta"
Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)

Sahada saldır saldır
Gel kupayı kaldır

Söyler her gün andım, andım
Türkiye'm kazandın
Kırmızısı kandır kandır
Forma terle yıkandı
Zaman geldi saldır saldır
Gel kupayı kaldır"

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Türkiye Sefo euro 2024 milli takım
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