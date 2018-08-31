SPOR

A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında 7 Eylül'de sahasında Rusya ve grubun ikinci karşılaşmasında 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan ve Rapid Wien'den Mert Müldür, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Aday kadro

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Millilerin programı

Trabzon'da 7 Eylül Cuma günü Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te Rusya'yı konuk edecek A Milli Takım'da, teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 6 Eylül Perşembe günü statta saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım, İsveç karşılaşması için 8 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Trabzon'dan İsveç'e gidecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 9 Eylül Pazar günü Friends Arena'da TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, İsveç mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Türkiye, İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü Solna şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, İsveç ile oynayacağı karşılaşmadan 1 gün sonra İstanbul'a dönecek.

Kadro

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorumJanne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum
Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıRusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli takım türkiye rusya İsveç-Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosu açıklandı

Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum

Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Mesut Özil'e Timo Werner'den destek, Toni Kroos'tan eleştiri

Mesut Özil'e Timo Werner'den destek, Toni Kroos'tan eleştiri

Almanya, FIFA sıralamasında 14 sıra birden düştü

Almanya, FIFA sıralamasında 14 sıra birden düştü

Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.