A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosu açıklandı

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan ve Rapid Wien'den Mert Müldür, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında 7 Eylül'de sahasında Rusya ve grubun ikinci karşılaşmasında 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Millilerin programı

Trabzon'da 7 Eylül Cuma günü Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te Rusya'yı konuk edecek A Milli Takım'da, teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 6 Eylül Perşembe günü statta saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım, İsveç karşılaşması için 8 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Trabzon'dan İsveç'e gidecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 9 Eylül Pazar günü Friends Arena'da TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, İsveç mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Türkiye, İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü Solna şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, İsveç ile oynayacağı karşılaşmadan 1 gün sonra İstanbul'a dönecek.





