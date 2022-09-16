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A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı mı? 2022 A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?

16.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı mı? 2022 A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?

A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı mı? 2022 A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile kozlarını payalaşacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Basında yer alan haberler sonrası çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı mı? 2022 A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?

2022 A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.

Faroe Adaları Türkiye maçı ise 25 Eylül Pazar günü Türkiye saati ile 21.45'te oynanacak.

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

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