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A Milli Takım kadrosunda ayrılık! Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 12:18
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A Milli Takım'da cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığı açıklandı. Cihan Çanak ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım kadrosunda ayrılık! Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı

A Milli Takım'da Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ mücadelesi için cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Abdülkerim Bardakcı
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