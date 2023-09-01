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Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? EURO 2024 A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan maçı aday kadrosu açıklandı!

01.09.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak. A Milli Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu. Birçok kişi bu son dakika gelişmesi sonrası arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ermenistan maçı nerede oynanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan maçı aday kadrosu...

Türkiye A Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi internette "A Milli takım maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan maçı aday kadrosu ve detaylar haberimizde...

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

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Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür

Orta saha/Forvet: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir

EURO 2024 TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Ermenistan mücadelesi 8 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak.

53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.

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