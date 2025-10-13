SPOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Berke Özer sözler: Terk edip gidemezsin!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesinde Berke Özer kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Montella, “Kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz, bunun sonuçları olur” diyerek sert çıktı. İtalyan teknik adam, milli takımda kimsenin forma garantisinin olmadığını vurguladı. İşte o sözler...

Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella yaptığı açıklamada son günlerde gündem olan Berke Özer'in kamptan ayrılması hakkında da konuştu.

"FUTBOLCULAR DA SORUMLULUK ALMALI"

"Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim."

"TERK EDİP GİDEMEZSİNİZ"

"Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur."

"FAZLA UZATMAYACAĞIM"

"Berke Özer konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti."

"KİMSENİN OYNAMA GARANTİSİ YOK"

"Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var."

BAĞIŞ SÖZLERİ...

“İnsanlık namına yapılan her şey takdiri hak ediyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki; masum insanların, çocukların, yaşlıların ölümüne tanıklık ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.”

